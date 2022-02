¿Maluma el nuevo James Bond?

Aparte de ser uno de los cantantes colombianos más reconocidos de todo el mundo, debemos reconocer que el paisa tiene muchos talentos más, por ejemplo para la moda, pues ha tenido la oportunidad de desfilar y posar en varias pasarelas de la moda y hasta lucir la ropa de Donatella Versace en el Met and Gala.

Ahora ha mostrado sus dotes para la actuación y a pesar de no ser a primera vez que se atreve a llevar a cabo esta tarea en la película “Marry me” que se estrenará el 11 de febrero, si es cierto que podría ser una de las cintas que mas los podrían poner en la luz del mundo en cuanto a la industria del cinema, pues sus compañeros de actuación son nada más y nada menos que la misma Jennifer López y Owen Wilson, dos grandes actores que definitivamente son uno de los más icónicos en la industria de Hollywood.

Dicha experiencia ha hecho que el cantante se plantee la idea de poder seguir su carrera como actor, obviamente sin dejar de lado la música, pues para el medio Milenio TV afirmó que “Creo que lo que viene es lo bueno, lo más interesante el debut con Jennifer y Owen Wilson, me ha abierto muchas puertas, sueño con hacer una película de acción, soy fanático de los superhéroes, de Batman, de James Bond y me encantaría romper esos estereotipos y que un latino traspase las barreras, ese es mi sueño más grande y si lo pude lograr en la música, sé que lo puedo lograr en la actuación” dejó claro el colombiano que por lo visto quedó tan emocionado que no será la última vez que lo veamos en la pantalla grande ¿Les gustaría verlo más en actuación? lo cierto es Maluma es bastante multifacético y no sería raro verlo en muchas más producciones del mismo Hollywood