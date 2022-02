Los mejores memes del “Estafador de Tinder”

Shimon Hayut es el hombre israelí de 31 años que ahora es llamado “El Estafador de Tinder”, debido a que Netflix estrenó una película documental de este joven. La cinta cuenta el caso de tres mujeres llamadas: Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjöholm y Ayleen Charlotte, que fueron estafadas por Shimon. Pues es que Hayut, se hacía llamar: “Simon Leviev” en Tinder y decía ser “el príncipe de los diamantes”, porque se presentaba como hijo de Lev Leviev, un magnate ruso-israelí considerado como “el rey de los diamantes”.

Ahora esta película ha dado mucho de que hablar, debido a que la ciberseguridad es un tema que está latente cuando se trata de aplicaciones de citas como: “Tinder”, “Bumble” o “Grinder”. Y es que por imposible que parezca, cabe destacar que las mujeres que salen en el documental son chicas ya maduras que confiaron ciegamente en un estafador al cual le entregaron miles de dólares. Acorde con The Times of Israel, Hayut estafó con alrededor de 10 millones de dólares a sus víctimas en Europa de 2017 a 2019.

Una situación engañosa que se convirtió en motivo de burla

El modo de operación de “Simon” era impresionar a sus víctimas con lujos como un jet privado, restaurantes de lujo y hoteles de cinco estrellas. Una vez que sus presas mordían el anzuelo, Hayut les decía que su vida se encontraba en peligro y que necesitaba una suma de dinero considerable para salvarse de sus “enemigos” quienes lo tenían amenazado. Era en ese momento cuando las mujeres le depositaban dinero para “salvar la vida de Simon”.

Estos memes de Shimon Hayut se han vuelto tan populares que cuentan con hasta más de 15 mil me gusta en la publicaciones que Netflix ha hecho en Facebook. Son múltiples las burlas que ha acumulado “El Estafador de Tinder” y no se ha quedado callado ante esta situación que lo convirtió en un mentiroso. Frente a esto, el lunes 7 de febrero, Shimon Hayut posteó en Instagram y escribió lo siguiente: “Ya es hora de que las damas empiecen a decir la verdad. Si no puedes darles el mundo, convertirán el tuyo en un infierno”. Asimismo, Hayut advirtió que el día de mañana por medio de esta red social dará su versión de los hechos.