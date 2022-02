Tras atacar públicamente a Kim Kardashian, un desesperado Kanye expresa su deseo de recuperarla

En los últimos días Kanye West se ha dedicado a publicar sus problemas con Kim Kardashian, atacándola constantemente.

El rapero ha denunciado que su ex no le permite ver a sus hijos, y además aseguró que cuando pudo ingresar a su casa, para jugar con sus pequeños, ella lo acusó de robar y de estar drogado.

También expresó su descontento por el hecho que su hija North tiene una cuenta de TikTok, algo que Kim aprueba y le permite.

Tantas fueron las denuncias de Kanye, que Kim le respondió de manera contundente hace unos días, y le pidió llevar todo por privado.

Sin embargo, el rapero continuó atacándola en innumerables post de Instagram, y haciendo públicos todos sus problemas.

Kanye West le pide a Dios que vuelva a unir a su familia

Kim Kardashian se ha mantenido lejos de la polémica, y tras su respuesta sobre la cuenta de TikTok de su hija, no ha respondido más a su ex.

La famosa se ha dedicado a su empresa e hijos, y recientemente apareció en la portada de Vogue, donde no solo derrochó belleza, también apareció junto a sus hijos North, Psalm, Saint, y Chicago.

Ante esto, Kanye compartió las fotos en las que aparecen Kim y sus hijos, y de forma desesperada expresó “Dios por favor junta a nuestra familia”.

Esto evidencia sus deseos de volver con Kim a pesar que ella le ha dejado claro que ya no quiere estar con él, y demuestra que solo está con Julia Fox para darle celos.

Sin embargo, en la entrevista de Vogue, Kim fue muy clara, y expresó que se había puesto en primer lugar y solo desea ser feliz.

“Durante tanto tiempo, hice lo que hacía feliz a otras personas y creo que en los últimos dos años decidí que me haría feliz a mí misma. Y eso se siente muy bien. E incluso si eso creó cambios y provocó mi divorcio, creo que es importante ser honesto contigo mismo acerca de lo que realmente te hace feliz. Me he elegido a mí mismo. Creo que está bien elegirte”, aseguró la socialité.