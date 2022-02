Series de Netflix con la que aprenderás a administrar la herencia antes de tenerla

Ser heredero no es fácil y sino pregúntele a Juanpis González, el gomelo más malcriado e impune del país que tiene que superar una difícil prueba impuesta por su abuelo para ser digno de la fortuna familiar. Con su vida oscilando entre el mundo empresarial y político pasa sus días entre hembritas, “drinks”, sauna y turquito.

Si ya terminó de ver esta historia y sigue buscando inspiración para ejecutar su propio plan de conquistar el mundo, o lo que le tocó de él, asegúrese de ver estas series que sin lugar a dudas le dejarán algunos tips de cómo administrar, así sea su tiempo libre:

The Politician:

The Politician, creada por Ryan Murphy, es la historia de Payton Hobart, un estudiante que al igual que Juanpis González es procedente de una familia adinerada de Santa Bárbara, California. A diferencia de nuestro gomelo, este estudiante siempre ha tenido sus aspiraciones claras: Llegar a ser Presidente de los Estados Unidos. Para esto Payton deberá superar varios retos, primero su paso por el Instituto Saint Sebastian para posicionarse como el más popular.

The Crown:

Una historia no muy alejada de la realidad de Juanpis y el imperio Pombo, si bien Juan Pablo no tiene una dinastía que salvar, sí tiene una herencia que no puede perder. Esta serie basada en hechos históricos, narra los acontecimientos de la familia real británica liderada por la Reina Isabel II, quien a diferencia de los Pombo, lleva el título de monarca. En The Crown podemos ver más a profundidad su vida , los retos que ha tenido que sobrepasar en su reinado, la relación de familia, las decisiones políticas y todos los hechos que han forjado su mandato y que a lo largo la vida la han llevado a posicionarse como una de las monarcas más queridas. En esta última entrega la reina se enfrenta a un reto: encontrarle pareja a su hijo con el que asegurará la línea de sucesión de la familia real.

Designated Survivor:

Así como Juanpis es el designated survivor de la dinastía Pombo, en esta serie un miembro de menor grado del gabinete de Estados Unidos es repentinamente nombrado presidente después de que todos sus superiores mueren en un ataque catastrófico durante el discurso del estado de la unión.

Los Favoritos de Midas:

Mientras Juanpis debe escoger entre seguir siendo un empresario exitoso que maneja el país desde las sombras o ceder a la presión ejercida por Pepe, quien no descansará hasta convertirlo en su candidato político ideal, Víctor Genovés sufre un extraño chantaje: si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados Favoritos de Midas matarán a una persona al azar en un lugar y fecha señalados. ¿Cuántas muertes será capaz Victor de cargar sobre sus hombros? ¿Logrará Pepe su cometido electoral con Juanpis?.