¿Merecía un Oscar? Así reaccionaron Lady Gaga y sus fans tras quedar fuera de la nominación

Aunque la actuación de Lady Gaga como Patrizia Reggiani en House of Gucci Se llevó buenas críticas, no la hizo merecedora de la nominación a los Oscars.

La decisión de la Academia de dejar por fuera a la intérprete ha causado indignación por parte de sus fans quienes han manifestado su malestar en redes sociales con divertidos memes.

A pesar del esfuerzo de Gaga en ponerse en la piel de la mente maestra del asesinato de Mauricio Gucci, quedó por fuera, sin embargo, se quedó con algunas nominaciones en los premios SAG, BAFTA y Critic Choice Awards.

Para sus fans la mesa estaba servida para que consiguiera su segunda nominación pues en 2019 la consiguió con ‘A star is born’ pero en esta ocasión la estrella brilló por su ausencia.

Los memes que dejó la ausencia de Lady Gaga en las nominaciones

Algunas de las actrices que se quedaron con un lugar en la competencia fueron son Penélope Cruz (Madres paralelas), Kristen Stewart (Spencer), Jessica Chastain (The eyes of Tammy Faye) , Olivia Colman (The Lost Daughter) y Nicole Kidman (Being the Ricardos).

#Oscars No nominaron a Lady Gaga por su papel en House of Gucci pic.twitter.com/h6jIsznJhX — Pía (@pia_dmn) February 8, 2022

Lady Gaga no perdió el Oscar. Los #Oscars perdieron a Lady Gaga.



pic.twitter.com/juR9n59Doo — David; ⚘ | STAY ALIVE (@GAGAXBTS) February 8, 2022

“Aplausos para Lady Gaga, quien fue ninguneada pero hizo que la temporada de los Oscar fuera más divertida con sus locas historias”, “Así que Lady Gaga fue nominada en todas las GRANDES ceremonias pero no en los Oscar? Esta escena sola merece un Oscar, Gaga fue asaltada”, es parte de los comentarios de sus fans. — Internautas

*Lady Gaga la única actriz en lograr nominación al BAFTA, SAG, GOLDEN GLOBES, CRITIC'S CHOICE, el Oscar esta casi en sus manos.*



Lady Gaga: pic.twitter.com/rmua9iog5y — Pedro Cinema 🇧🇴 (@dreamlander1992) February 8, 2022

Así lo de Kristen Stuart y Lady Gaga en las #OscarNoms pic.twitter.com/lyxnI5CYIH — Яɪᴄᴋч Vɪʟʟᴇɢᴀs™ (@RickyVillegasB) February 8, 2022

Lady Gaga exigiéndole a su agente que en su siguiente papel incluya una pelea con un oso para ganar el Oscar pic.twitter.com/lKeRAvQ8zm — Peli de Tarde (@PeliDeTarde) February 8, 2022

Así reaccionó Lady Gaga

Lady Gaga decidió no hacerle eco al ninguneo del que hacen eco en las redes para destacar la nominación de su amigo Frederic Aspiras, en la categoría de Mejor Maquillaje y Peluquería por ‘La casa Gucci’.

“No podría estar más feliz por un hombre al que llamo mi hermano, con quien he trabajado durante los últimos 15 años, @fredericaspiras, por su nominación en Makeup & Hairstyling para House of Gucci. Frederic fue mágico, preciso y dedicado durante los meses previos al rodaje y durante la filmación. Preparó docenas de pelucas durante meses y meses, e hizo al menos un año de preparación. Es un genio viviente” es parte de su mensaje. — Lady Gaga

De esta manera, mostró que no estar entre las candidatas al lauro no le quita el sueño y aplaude la nominación de sus amigos.