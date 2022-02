¡Es oficial! Encanto y ‘Dos oruguitas’ están nominadas a los premios Oscar

En este momento se está llevando a cabo la transmisión donde se hace oficial quiénes serán los nominados a los premios Oscar, los más prestigiosos del cine a nivel internacional.

Desde Colombia los ojos estaban encima de tres categorías gracias a las pre nominaciones de ‘Encanto’, la película animada de Disney inspirada en nuestro país: Mejor película animada, Mejor banda sonora original y Mejor canción original con la canción ‘Dos oruguitas’, interpretada por Sebastián Yatra.

Mejor película animada

‘Encanto’ compartirá categoría con ‘Flee’, ‘Luca’, ‘Raya y el último dragón’ y ‘the mitchells vs the machines’.

Mejor película animada Captura de pantalla

Mejor canción original

‘Dos oruguitas’, canción interpretada por Sebastián Yatra para la película ‘Encanto’ comparte categoría con ‘Be Alive’ de King Richard, ‘Down to Joy’ de ‘Belfast’, ‘No Time To Die’ de ‘No Time To Die’ y ‘Somehow You Do’ de ‘Four Good Days’.

Además, Sebastián hará parte de la ceremonia de los premios Óscar de la academia interpretando la canción.

Mejor canción original Captura de pantalla

Mejor banda sonora original

Germaine Franco de la película ‘Encanto’ competirá por el galardón en la categoría ‘Mejor banda sonora original’ junto a Nicholas Britell de ‘No mires arriba’, Hans Simmer de ‘Duna’, Jonny Greenwood de ‘El poder del perro’ y Alberto Iglesias de ‘Madres paralelas’.