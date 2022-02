Tom Holland revela que se arrepiente de haber asumido el papel de ‘Spider-Man’

El actor de 25 años de edad, Tom Holland, por medio de una entrevista para The Hollywood Reporter, reveló que se arrepiente de una cosa antes de haberle dado vida a Spider-Man y es no haber hablado con Andrew Garfield para decirle que iba a interpretar a Peter Parker en una nueva trilogía de El Hombre Araña.

Andrew Garfield. / Foto: Getty Images

“Algo que puedo recordar ahora con un poco de claridad y arrepentimiento es que nunca llamé a Andrew Garfield cuando asumí el cargo de Spider-Man”, “Si alguien me hubiera dicho después de mi segunda película que había terminado y que otro niño se haría cargo, me habría roto el corazón”, reveló Tom Holland para The Hollywood Reporter, ya que a Garfield sólo se le dio la oportunidad de realizar dos películas de El Hombre Araña, y no tres, como suele hacerse.

Tom Holland. / Foto: Getty Images (Emma McIntyre/Getty Images)

Holland agregó que le hubiese gustado haber hecho las pases con él, pero con la más reciente película de Spider-Man: No Way Home, en el rodaje pudo hablar con Garfield y le pidió disculpas. “Entonces, mirando hacia atrás, desearía tener la oportunidad de hacer las paces con él, pero esta película fue nuestra oportunidad. No solo fue una oportunidad para él de hacer las paces con el personaje y el estudio, sino que también fue una oportunidad para él y para mí de tener este momento en el que nos dimos cuenta de que podíamos compartir esto. La expresión de su rostro cuando salva a Zendaya es totalmente genuina y estoy muy orgulloso de él”.

Andrew Garfield. / Foto: Getty Images (Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

Tom Holland le agradece a Tobey Maguire y Andrew Garfield por su participación en Spider-Man: No Way Home

Por otro lado, reveló que le agradeció a Tobey Maguire y Andrew Garfield por su participación en Spider-Man: No Way Home y cuando lo dijo todos comenzaron a llorar y se abrazaron, agregó que fue un momento muy emotivo y significativo para los tres y que sin duda lo recordará por el resto de su vida.

“Le dije a Tobey Maguire y a Andrew Garfield, ‘Gracias, gracias, gracias por hacer esto’, “Gracias por estar aquí. Gracias por elevar a Spider-Man de la manera que lo han hecho. Gracias por ser tan amables y permitirme compartir esto con ustedes. Gracias por dar un salto de fe y regresar’. Tobey no había actuado en casi 10 años, así que todos nos abrazamos y todos lloramos porque significaba mucho para nosotros”, comentó el actor de 25 años.