Sarah Jessica Parker habla de Kim Catrall y la razón por la que no la quiere de vuelta en la serie

El reboot de Sex and the City, And Just Like That llegó a su fin, pero ya se habla de una segunda temporada que podría comenzar a grabarse en cualquier momento.

Uno de los personajes más extrañados en este reboot fue el de Samantha Jones, pero si los fans soñaban con verla de regreso en la posible nueva temporada, debido a su “aparición” en el final de esta entrega, Sarah Jessica Parker ya ha terminado con cualquier especulación.

Y es que al final del reboot Samantha y Carrie hacen las paces, pero Sarah ya habló sobre su excompañera, con quien se sabe, ha tenido diferencias desde que grababan la serie en los 90 y 2000, y ha dejado todo claro.

Sarah Jessica Parker asegura que Kim Catrall no volverá a Sex and the City

Sarah Jessica Parker fue cuestionada sobre un posible regreso de Kim Catrall, a lo que respondió de manera contundente.

“No pienso que estaría conforme, porque pienso que simplemente hay mucha historia pública de sentimientos por su parte que ella ha compartido. Yo no he participado ni he leído las notas, aunque la gente se inclina a hacérmelas saber”, dijo recientemente a la revista Variety .

Sin embargo, Samantha estuvo presente en And Just Like That, al ser nombrada en varias oportunidades, y Sarah aseguró que quería “respetar el legado” del personaje y los fans de ella, que son muchos.

“Hay una línea muy distintiva entre Samantha y Kim. Samantha no se ha ido. Samantha está presente, y creo que fue manejada con mucho respeto y elegancia. No fue la villana. Fue un ser humano que tuvo sentimientos encontrados por una relación, entonces pienso que encontramos la manera de abordarlo, algo que fue necesario e importante para la gente que la ama”, dijo la protagonista.

Además, explicó la razón por la que nunca acudieron a Kim para esta temporada ni para una posible tercera película.

“No acudimos a Kim para esto, sabes. Después de que no hicimos la película y el estudio no pudo ofrecerle lo que ella quería, tenemos que oírla y escucharla en lo que era importante para ella. No encajó con lo que era importante o lo que necesitábamos”, explicó.