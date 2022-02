Crean una categoría para premiar las malas actuaciones de Bruce Willis

Bruce Willis siempre será conocido como un Duro de Matar, pero este último año no fue nada duro para ser nominado a los peores reconocimientos del cine: los Razzie, también conocidos como los premios Frambuesas de Oro.

El famoso héroe de acción de los años 90 realizó ocho películas nuevas que fueron nominadas al Razzie, por lo que los organizadores decidieron darle su propia categoría: “Peor Actuación de Bruce Willis en una Película de 2021″, reseñó el diario New York Post.

Bruce Willis

Críticas negativas

Willis, de 66 años, se “ganó” su propia categoría por su actuación en American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock, Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death y Survive the Game.

Ninguna de esas películas de acción, y de bajo presupuesto, consiguió más del 20% de reseñas positivas en la página especializada en cine Rotten Tomatoes, e incluso tres de ellas recibieron un rotundo 0% de la crítica (American Siege, Apex y Out of Death).

Pero Willis, quien protagonizó en el pasado en The Sixth Sense, Armageddon y Pulp Fiction, no es el único actor con éxitos taquilleros en ser nominado para lo peor del cine del último año.

Ni LeBron James se salvó

Space Jam Film Review - Space Jam: A New Legacy (AP)

Jared Leto, Mel Gibson y Ben Affleck compiten por el premio al Peor Actor de Reparto, Amy Adams está nominada como Peor Actriz y Peor Actriz de Reparto, y Mark Wahlberg tampoco se salvó y está en la lista de Peor Actor, en una categoría en la que está compitiendo con el astro de la NBA, LeBron James, quien hizo su debut en Space Jam: A New Legacy.

Space Jam: A New Legacy fue nominada a Peor Película, en la que competirá contra Diana the Musical, Infinite, Karen y The Woman in the Window.

Los premios Frambuesa de Oro fueron entregados por primera vez en 1981, en una idea de algunos veteranos de la industria y graduados de cine de la Universidad de California, que eligieron la frambuesa como un símbolo de burla.

Los galardones, conocidos como Razzie en los Estados Unidos, serán entregados el próximo 26 de marzo, un día antes de los Premios Oscar.