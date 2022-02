Camila Parker será reina consorte, pero recibe el rechazo en redes: “nunca será como Lady Di”

La reina Isabel II celebró este domingo 70 años de reinado, sumando un nuevo logro en su vida al tener el reinado más longevo, superando incluso a su tatarabuela, la reina Victoria.

Además de festejar en privado este día tan importante, la monarca hizo un anuncio que sorprendió a todos, y en la mayoría, causó indignación y molestia.

Y es que la reina escribió un mensaje con motivo de su jubileo de platino en el que expresaba que Camila será la reina consorte cuando su hijo se convierta en rey.

“Es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camila sea conocida como Reina Consorte mientras continúa su propio y leal servicio”, dijo la monarca.

Y también aseguró que sabía que el pueblo británico les daría su hijo y a Camila “el mismo apoyo que me habéis dado a mí”.

Hasta ahora se creía que la duquesa de Cornualles, Camila, sería solo “princesa consorte” cuando el príncipe Carlos subiera al trono.

Sin embargo, esto deja claro el deseo de la reina, y evidencia que tiene en muy alta estima a Camila, desatando la furia de los fans de Lady Di.

Reacción en redes tras decisión de la reina Isabel de nombrar a Camila reina

Este anuncio no cayó para nada bien en redes, especialmente a los fans de la princesa Diana, quienes aseguran que Camila no merece ser reina.

Y es que ella fue la amante del príncipe Carlos por muchos años, causándole mucho daño a Lady Di.

“Por favor qué tiene en la cabeza la reina Isabel”, “nadie llenará el lugar de la Princesa Diana”, “ya la reina no está bien de sus facultades”, “Camila jamás será como Lady Di”, “la amante de reina, que horror”, “no apruebo esto, no me parece bien”, y “no se lo merece, y el pueblo no la quiere”, fueron algunas de las reacciones en redes.

El príncipe Carlos siempre le hizo saber a la princesa Diana que estaba enamorado de Camila, y la hizo infeliz incluso el día de su boda.

Ocho años después de la muerte de Lady Di, el príncipe y Camila se casaron, en contra de la voluntad de la reina Isabel, pues no estaba de acuerdo en ese entonces.

Sin embargo, parece que, con los años, Camila se ganó el corazón y estima de la monarca, tanto como para nombrarla reina.