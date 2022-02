El último mensaje de Miss Estados Unidos reveló sus problemas de salud mental

La hermosa Miss USA 2019, Cheslie Kryst, se quitó la vida al saltar de un edificio en New York hace unos días. Y en el último post que publicó en su cuenta oficial de Instagram se pudo evidenciar el problema de salud mental que sufría.

Kryst también era corresponsal del programa de noticias de entretenimiento “Extra”, tenía 30 años, y a pesar de ser una mujer bella y exitosa estaba atravesando grandes crisis de depresión. Poco antes de saltar, posteó una imagen en su cuenta, en la cual dejó saber que quería descansar.

Cheslie Kryst

“Que este día te traiga descanso y paz”, se lee al pie de una foto de su rostro. su familia expresó su gran tristeza con un corto escrito: “Con devastación y gran dolor, compartimos el fallecimiento de nuestra amada Cheslie. Su gran luz inspiró a otros en todo el mundo con su belleza y fuerza”.

Algunas fuentes revelaron que la modelo dejó una nota en la que decía que quería dejarle todo a su madre, pero no decía el motivo de su decisión de no continuar con su vida. Aunque en octubre de 2019, la corresponsal se manifestó en Facebook por el Día Mundial de la Salud Mental.

“Hago mucho para asegurarme de mantener mi salud mental”

Además dio consejos sobre cómo ella lidió con el estrés: “Hago mucho para asegurarme de mantener mi salud mental. Y lo más importante que hice fue hablar con una consejera. Es muy fácil hablar con ella. Ella me brinda excelentes estrategias, especialmente si estoy triste o feliz o si tengo un mes ocupado por delante”.

“Cuando no estoy hablando con mi consejera, paso tiempo al final de cada día para simplemente relajarme. Desconecto, apago el teléfono, no contesto mensajes. Solo me siento y veo mis películas favoritas”, contó en esa oportunidad.

Y en 2020 volvió a hablar acerca de ello en una entrevista con The Hill: “Hay tres cosas que estoy haciendo con respecto al cuidado personal. No. 1, trato de establecer un horario regular para que mi alarma suene todos los días a las 6:45. Sé que me estoy levantando y estoy comenzando mi día”.

“Mantiene mi cuerpo saludable y mi mente alerta”

“Dos, trato de establecer límites muy claros, así que aunque estoy en casa y tengo mi computadora, mi teléfono conmigo, he terminado de responder correos electrónicos a las 6 en punto, no estoy respondiendo a mensajes. Se acabó. Tengo un programa de ejercicios regular que mantiene mi cuerpo saludable y mi mente alerta”.

Por su parte, su mamá contó que desconocía que sufría de ese mal, hasta que hace poco se lo confesó. “Cheslie llevó una vida tanto pública como privada”, comentó la señora Simpkins en Instagram. “En su vida privada, estaba lidiando con una depresión de alta funcionalidad que ocultó a todos, incluido a mí, su confidente más cercano, hasta muy poco antes de su muerte”.

“Si bien su vida en esta tierra fue corta, estuvo llena de muchos hermosos recuerdos. Extrañamos su risa, sus sabias palabras, su sentido del humor y sobre todo sus abrazos. Extrañamos todo eso, extrañamos todo de ella. Ella era una parte vital de nuestra familia, lo que hace que esta pérdida sea aún más devastadora”, escribió la madre de la modelo en sus redes sociales.