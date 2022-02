Una de las telenovelas más importantes de América Latina es “Yo soy Betty la fea”. Salirse de la caja con una trama poco convencional y divertida fue una de las claves, pero también fue acertada la construcción de personajes que cautivaron al público desde el primer capítulo.

La creación de Fernando Gaitán aparece en el Libro Guinness Récords como la telenovela más versionada en el mundo, y aunque fue grabada por RCN hace más de 20 años, se mantiene en los primeros puestos de visualizaciones en Netflix y otras plataformas digitales.

La telenovela ha dado lugar a otros clips históricos, entrevistas, foros y canales donde parte de sus actores comparten vivencias con el público. Tal es el caso de su protagonista Jorge Enrique Abello, quien abrió un espacio en YouTube dedicado a contar secretos de grabación de la novela. Incluso, sin titubear, aseguró que lo que se vivió en los foros fue “un infierno”, citó El Espectador.

Protagonista de “Betty La Fea” dijo que las grabaciones fueron “un infierno”

Abello confesó que todos estaban comprometidos con la trama, y debían transmitir con tota honestidad los conflictos internos de la empresa de modas que su personaje presidía. Claro que en la vida real, Abello no tenía ni idea de cómo era el mundo de las finanzas. “Grabar en la sala de juntas de Ecomoda, en el estudio, era el infierno y les voy a contar por qué. Fernando Gaitán quiso que hubiera una realidad de lo que se estaba hablando en el aspecto financiero, de la moda, porque era importante para los espectadores, sobre todo para los espectadores que saben, saber que lo que estaba pasando era verdad”, reveló el actor.

Abello precisó que tenía 29 años cuando protagonizó “Yo soy Betty La fea” yque era un novato en temas complejos como los negocios. “Solo había estudiado actuación, literatura, comunicación dirección, artes y no tenía idea, como hoy si la tengo, de qué son las finanzas, de cómo funciona la economía y la administración, así que estaba hablando en chino y me lo tenía que aprender y lo tenía que decir exactamente como estaba en el libreto para poder lograr esa verosimilitud… cosa que, si yo me equivocaba, o me pasaba o decía la palabra como no era, todo iba a ser terrible… Entonces rodábamos 14 o 15 horas y llegábamos a casa en la noche muy tarde a aprender parlamentos complejísimos”, admitió el recordado Don Armando Mendoza.

Tenía textos muy largos

Abello también confesó que las grabaciones eran un lío porque se equivocaban mucho. Además, las pautas del director Mario Ribero venían con “panelas de parlamentos” para aprenderse en cuestión de horas.

Don Armando habla sobre "Yo soy Betty, La Fea" (Captura)

Todos esos desafíos profesionales que involucró la telenovela son calificados como “El infierno”, sobre todo cuando les tocaba trabajar en las escenas de la Sala de Juntas.

“Era muy complejo porque no teníamos semanas para aprenderlo, era la noche anterior”, contó refiriéndose al poco tiempo para estudiar los guiones. “La sala de juntas no lo olviden, la llamábamos el infierno y ahí nos encontrábamos con el diablo de la letra”, recordó el actor de 53 años.

Don Armando habla sobre "Yo soy Betty, La Fea" (Captura)

