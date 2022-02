Padre de Arelys Henao le habría prohibido salir con el que ahora es su esposo

Wilfredo Hurtado, actual mánager y esposo de la ‘reina de la música popular’ se ha convertido en uno de los temas de conversación más interesantes cuando se habla de la vida de Arelys pues tienen una historia bastante particular.

Se conocieron en la ciudad de Medellín, pues ambos fueron desplazados por la violencia, y coincidieron en el mismo sector, de hecho, eran vecinos.

En un primer momento se conocieron cuando Henao se desempeñaba como peluquera. Poco a poco empezaron a conversar y a formar una buena amistad, sin embargo, ella no sentía ningún tipo de atracción por Hurtado, quien en su momento era bastante tímido pues había perdido a algunos de sus hermanos y a su padre por culpa de la violencia. La situación empezaría a cambiar cuando su padre le pidió el favor que no se relacionara con Wilfredo.

La razón por la que le prohibían la relación

En medio de la entrevista donde confesó que su padre le pedía no relacionarse con Wilfredo, la intérprete no dio una razón específica por la cual don Alonso, nombre de su papá, prefería que su hija no se juntara con el que ahora es su manager y su esposo. No obstante aseguró que constantemente renegaba del hombre.

“Mi padre empezó a prohibírmelo, y yo le decía: ‘Papá, no me lo prohíba más, que me va a salir gustando’. Él empezó a decir y a decir, hasta que me gustó”, señaló.