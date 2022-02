Las fotos de Catherine Siachoque, ‘Lys’ en Oscuro Deseo, un orgullo colombiano que triunfa en Netflix

‘Oscuro Deseo’ estrenó su segunda temporada y con ella la llegada de Catherine Siachoque quien se sumó a la historia de amor, suspenso y erotismo.

La colombiana llegó convertida en Lys Antoine, un personaje que muestra otra de sus facetas como actriz y que llega para darle más intensidad a la relación entre Alma (Maite Perroni) y Dario (Alejandro Speitzer).

A sus 50 años sacó su lado más sensual y seductor al ser una de las mujeres del pasado de Dario.

“Mi personaje no solamente es sensible al arte sino a todas las manifestaciones humanas. Ella es una mujer sumamente sexual entonces sí hay escenas muy eróticas porque mi personaje es así”, confirmó.

Aunque Lys es una mujer conflictiva y con problemas, refleja como las relaciones malsanas pueden causar estragos en la vida.

Sin embargo, ella prueba que una mujer puede tomar la delantera y no siempre esperar por la seducción de un hombre.

Siachoque conversó su llegada a México y como se ha sentido con el elenco de ‘Oscuro Deseo’.

“Ellos son amorosos, mis compañeros son divinos. Es un elenco muy pequeño, de 15 más o menos, no son de grandes personas, de 30 o más. Y entrar a un proyecto tan fuerte, que está íntimamente relacionado con la historia de amor principal, que se asocia con todos, me sentía como que iba a ser la nueva del salón. Cada uno de los actores que estuvieron ahí fueron maravillosos. Los directores son los mismos que dirigieron la primera temporada. No tuve más que hacer caso y escuchar sus indicaciones y lo que ellos querían ver de mi personaje. Tratar de amoldar todo lo mío”, relató.

— Catherine Siachoque