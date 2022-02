Kim Kardashian estalla contra Kanye West y muestra cómo afecta tener un ex tóxico

La disputa entre Kim Kardashian y Kanye West cobra cada vez más fuerza y ambos han llevado al escarnio público su mala relación.

Ahora un nuevo escándalo han protagonizado luego de que el rapero publicara en redes sociales una fotografía de su hija North de uno de sus vídeos en TikTok relatando su malestar por su presencia en esta plataforma.

View this post on Instagram

Ye como ahora se hace llamar se ha encargado de dejar registro público de cada una de las discusiones con la socialité por lo que muchos lo han tildado de tóxico y obsesionado.

Recordemos, que a finales del 2021 el intérprete había manifestado su deseo por recuperar a Kim pero todo cambió al conocerse su romance con el comediante Pete Davidson.

Ante su publicación, la empresaria no tardó en rechazar su postura, calificándolo de “manipulador y controlador”.

La Kardashian comentó el mal momento que atraviesa pues a pesar de que quería mantener una crianza compartida se ha vuelto imposible por sus acciones.

“El divorcio ya está siendo lo suficientemente duro para nuestros hijos y la obsesión de Kanye con controlar y manipular la situación con mala propaganda solo nos está haciendo más daño a todos. Desde el principio he querido que tengamos una custodia compartida sana porque es lo mejor para ellos y me entristece ver que Kanye continúa haciéndolo imposible en cada paso que da. Quiero manejar todos los asuntos relacionados con nuestros hijos en privado y espero que [Kanye] finamente conteste al tercer abogado que ha tenido este año de cara a solucionar esto de forma amistosa”, dijo.

Para contraatacar, Kanye respondió a su mensaje asegurando que la publicista Tracy Romulus quien es su mejor amiga y encargada de sus empresas, la estaba manipulando.

View this post on Instagram

“Estados Unidos te vio tratar de secuestrar a mi hija en su cumpleaños al no proporcionar la dirección. Me pusiste seguridad dentro de la casa para jugar con mi hijo y luego me acusaste de robar. Tuve que hacerme una prueba de drogas después de la fiesta de Chicago porque me acusaste de estar drogado Tracy Romulus deja de manipular a Kim para que sea así...”, respondió.

— Kanye West