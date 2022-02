Kim Kardashian causa furor con estos looks playeros

Mientras su romance con el comediante Peter Davidson sigue prosperando, la socialité y empresaria Kim Kardashian no duda en tomarse un tiempo para descansar y disfrutar de uno de sus destinos más predilectos: la playa.

La estrella del reality show “The Keeping Up with the Kardashians”, presumió no solo sus días entre las aguas cristalinas de Bahamas sino que posó con varios atuendos playeros que destacaron su figura. El clan Kardashian en pleno y otras celebridades como Selena Williams elogiaron sus fotos que ella consideró “un spam de sus vacaciones”.

Su viaje a Bahamas dio de qué hablar ya que fue una de las primeras escapadas romáticas de la empresaria de 41 años con su actual pareja, estrella del programa Saturday Night Live. Se rumoró que su expareja, el rapero Kanye West hizo lo imposible por boicotear este viaje e impedir que los tortolitos se reunieran en este destino, uno de los favoritos de las celebridades.

Durante su estadía en este lugar paradisiaco, la fundadora de la marca SKIMS, posó con un otro increíble atuendo: un minibikini negro de la firma Good American, creada por su hermana Khloé Kardashian. En la sesion de fotos apareció juguetendo en la arena y disfrutando del sol en sus mejores ángulos captados posiblemente por Peter Davidson.

“Perfección”, “My goodness” y “Hermosa”, fueron algunos de los elogios que recibió Kim, quien a sus 41 años demostró que se mantiene con una figura escultural. La famosa no escatima en el cuidado de su cuerpo y es un fanática de la alimentación saludable, los ejercicios, así como de cualquier tratamiento estético que prometa mejora la apariencia.

Para combinar con el color del mar, la famosa cambió de atuendo y esta vez se dejó ver con un bikini diminuto en color azul. En la foto que compartió en sus redes sociales destacó su abdomen tonificado y sus curvas.

La famosa no pierde oportunidad para promocionar los modelos de su nueva línea de trajes de baño y también de lencería de su marca SKIMS, con la cual ha obtenido ganancias millonarias. En 2021, la marca fue elegida para vestir a la selección femenina olímpica de Estados Unidos, y le mereció a Kim el reconocimiento como “Ícono de la moda” en los People’s Choice Awards.

La más famosa de las Kardashian tuvo un 2021 exitoso no solo en los negocios. También inició un romance con Peter Davidson, con quien parece estar mucho más feliz y alejada de las polémicas que protagonizó con el rapero Kanye West. Fuentes cercanas a la famosa aseguraron que el joven de 28 años la ha ayudado a superar la tristeza y frustación que dejó el tormentoso divorcio con el padre de sus cuatro hijos.

Kanye West, por su parte, manifestó sus deseos de recuperar a la familia y expresó a fuentes cercanas su molestia por la relación cada vez más estable entre Kim y Peter, quien fue pareja de famosas como Ariana Grande. El rapero, sin embargo, buscó refugio en los brazos de la modelo Julia Fox, con quien debutó como pareja en la reciente alfombra roja de la Semana de la Moda en París.

