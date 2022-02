Esta es la pesada broma que Jessi Uribe le hizo a Paola Jara

Paola Jara y Jessi Uribe conforman una de las parejas más estables del mundo de la música en Colombia, además, cada vez que alguno de los dos publica algo en sus redes sociales miles de usuarios comentan muy pendientes de lo que hacen los dos intérpretes de música popular.

¿Qué sucedió?

Recientemente, Paola Jara compartió por medio de su cuenta de Instagram en la que se hace con más de 5,5 millones de seguidores, un video donde se le ve haciendo ejercicio. En las imágenes se ve cómo Paola se encuentra parada de cabeza, soportando así todo el peso de su cuerpo sobre el cuello; pocos instantes después llegaría Jessi para poner sus piernas sobre las de ella y así, generarle más peso. Esta acción causó conmoción en los usuarios de esta red social.

Inmediatamente, fue la intérprete de ‘Murió el amor’ se mostró preocupada por lo que su pareja estaba haciendo, ya que un mal movimiento podría haber comprometido su integridad física.

“Amor, la cabeza”, dijo en repetidas ocasiones Jara haciéndole entender a Uribe que por favor se bajara.

Inmediatamente miles de usuarios comentaron reprochando ese tipo de bromas ya que pudo comprometer la salud de la cantante.

“Bueno eso no son juegos Jessi cuide a su mujer y no vuelva a intentar hacerle esa vaina casi que la mató”, “ay dios que pesado”, “Muy mal eso no lo vuelva hacer jessiuribe es muy peligroso lo que hizo , vi el video y me dolió la nuca”, fueron algunas de las palabras expresadas por los seguidores de la pareja al ver lo sucedido.

Por su parte, Paola al compartir el video puso en la descripción lo siguiente:

“Casi me desnuca este pelaito”

En el momento el video cuenta con más de 84.800 reproducciones.

Vea aquí la pesada broma que le hizo Jessi Uribe a Paola Jara: