Epa Colombia habla sobre el audio donde asegura que su productos le salen a tres mil pesos

Tras la polémica que se generó hace un par de días en la que se involucraba a las influenciadoras Yina Calderón y Andrea Valdiri, Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’ entró a jugar un papel de apoyo a Andrea que posteriormente generaría miles de comentarios que rodearían, incluso, su empresa y sus productos.

Recientemente se filtraron unos audios donde se le escucha a Barrera asegurar cuánto le costaba la fabricación de los productos que estaría comercializando, de hecho, en esos mismos audios se le escucha a la también influenciadora comentar que el valor rodeaba los tres mil pesos.

“Nadie compra pan para vender pan. Si tú quieres ser exitosa y crecer te tiene que quedar una buena ganancia para ser una empresaria”, aseguró por medio de sus historias de Instagram.

“El tónico muchas veces me salía a tres mil o el spray, pero la queratina me sale más cara, sino que pusieron el aceite de coco, pusieron los tarros negros, pero nada, eso me pasa por mari…, por contar todo, yo siempre cuento todo y ventilo todo. Ya no hay qué más sacarme”, agregó.

Además, aseguró que la conversación tuvo lugar en el año 2018 o 2019 y en el momento su fórmula ha cambiado. Agregado a esto, aseguró que las ganancias recibidas por las ventas tienen como objetivo pagar los impuestos de su empresa y así mismo, pagarle a su equipo de trabajo.

“La chica del aseo, el celador, la chica de la recepción, los estilistas, el insumo del producto, los arriendos, las nóminas, los gastos, todo eso vale (…) Nadie dice tiene un equipo de trabajo maravilloso, paga súper puntual, es buena jefe, bonifica, por qué no dicen eso de mí, pero denme la oportunidad de probar mis productos”, puntualizó.

