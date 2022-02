Amarrados al Amor: el nuevo Kdrama de Netflix que hace homenaje a “50 Sombras de Grey”

En marzo de 2021, Netflix anunció que adaptaría el famoso webtoon llamado “Moral Sense” en una película, y que esta sería protagonizada por Seohyun, del grupo SNSD, y Lee Jun Young, integrante de U-Kiss. A principios de año se estrenó el primer teaser, y recientemente Netflix liberó el primer tráiler de la adaptación que pasará a llamarse “Amarrados al amor” en el mercado latino, y “Love and Leashes” para el público anglosajón.

Los amantes de los dramas coreanos están entusiasmados por el estreno de este film en la plataforma de streaming, ya que es bien sabido que Netflix le da rienda suelta a los creadores para que plasmen todo lo que quieran en sus historias.

¿De qué trata “Amarrados al Amor”?

“Amarrados al Amor” contará la historia de Jung Ji Hoo, un hombre con un peculiar gusto sexual, y que un día en su trabajo, por un error en el correo, una compañera, llamada Jung Ji Woo, descubre sus gustos.

Cómo sus nombres son muy parecidos, Jung Ji Woo, recibió e, paquete de su compañero de trabajo, quién siempre le ha gustado, y al abrirlo se encuentra con una correa muy parecida a las que usan las personas sadomasoquistas en sus sesiones.

Y para sorpresa de Jung Ji Hoo, su compañera le revela sus gustos sexuales, que parecen ir acordes con los suyos, por lo tanto ambos llegan a un acuerdo de mantener una relación por tres meses, donde Jung Ji Woo será su dominatrix.

Esto parece darle un pequeño giro de tuerca a la premisa que vimos en “50 sombras de Grey”, ya que en esta ocasión será el hombre quién asuma el rol de sumiso y la mujer de la dominante.

Los protagonistas harán un contrato con todas las fantasías sexuales que quieren hacer realidad, y acordaron realizarlas todas en un periodo de tres meses, que es lo que debería durar su relación.

“Amarrados al amor” será el primer film que protagonizan Seohyun y Lee Jun Young

La pareja protagónica de “Amarrador por el Amor” pertenecen a dos grupos con una gran trayectoria en Corea del Sur, como lo son el grupo femenino SNSD o Girls’ Generation, y el grupo masculino U-Kiss.

Seohyun (SNSD) tiene 30 años, y ha actuado en varios kdramas y películas coreanas, como el film “So I Married An Anti-fan” en el año 2016. En el año 2020, protagonizó los dramas “Hi, Dracula” y “Private Lives”.

Se espera que este mismo año también se estrene la otra película que protagonizará, titulada “Holy Night: Demon Hunters”, donde compartirá pantalla con el reconocido actor, Ma Dong Seok, quién ganó mucha popularidad por su papel en “Train to Busan”, y el año pasado lo pudimos ver como parte de los “Eternals”, los nuevos superhéroes de la factoría Marvel.

Por su parte, Lee Jun Young, de 25 años de edad, también tiene experiencia como actor, y ha actuado en varios kdramas. El año pasado lo pudimos ver en tres dramas, una que se estrenó en Netflix bajo el título de “D. P.”, otros dos que protagonizó, “Imitation” y “Let Me Be Your Knight”.

“Amarrados por el Amor” podrá verse dentro de pocos días en Netflix, específicamente a partir del 11 de febrero.

