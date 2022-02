Polémica por “mamá fit” que fue a buscar a su hijo al colegio con ropa deportiva “inapropiada”

Una verdadera polémica en redes sociales se ha desatado luego que una apoderada grabara y denunciara a la modelo e influencer boliviana Vanessa Medina por ir a buscar a su hijo al colegio con ropa deportiva que ha sido calificada como “inapropiada”.

El hecho ocurrió hace unos días en un colegio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, donde la modelo fue captada en un diminuto conjunto de color rosado, lo que llamó la atención de otra mujer quien la grabó.

Gracias de corazón por ser empaticos conmigo y por su muestra de apoyo ❤️💕🥰 Posted by Vanesita Medina on Wednesday, February 2, 2022

A raíz de esto comenzaron los reclamos: varias apoderadas consideraron que la ropa de la mujer era “inapropiada” par la ocasión y que no era la primera vez que ella iba así vestida al colegio a retirar a su hijo.

Tras la viralización de la imagen, fue la misma abogada y modelo quien se defendió con un post en Facebook asegurando que la quisieron denigrar.

“Quería manifestarme mediante este post dando las gracias a todas las personas que me hicieron llegar su apoyo mediante muchos mensajitos, muestra de cariño y aprecio hacia mi persona con palabras tan lindas defendiéndome en redes sociales por el video que se hizo viral con mal designio hacia mi persona donde esa madre hizo queriendo denigrarme, expresándose con tal desprecio hacia mi y exponiéndolo a mi hijito de 4 años sin saber que eso es delito”, escribió.

“Sus planes no salieron como hubiera querido, tuvo las peores intenciones al subirlo y exponerme y referirse así hacia mí -agrega-. Pero este post no es para hablar de esa mujer, es para agradecerle a todas esas personitas que estuvieron a mi lado, mi bella familia, amigos y personas que no me conocen me demostraron su apoyo y personas que subieron fotos, videos, imágenes mías diciéndome cosas que me hicieron llenar los ojos de lágrimas de felicidad”, agregó

“Soy una Mami Fit que trabaja y cuido que mi hijito con todo el amor del mundo, y no hago nada malo a nadie la gente que me conoce sabe que tengo un corazón lleno de amor y valores”, remató.