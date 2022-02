La actriz Maite Perroni celebra que la segunda temporada de ‘Oscuro deseo’ sea todo un éxito, ya que este proyecto la posicionó muy bien en el ámbito artístico en el que logró quitarse la etiqueta de la “jovencita que pertenecía al grupo RBD”, para convertirse en una destacada figura que está dispuesta a asumir cualquier rol sobre todo en lo dramático.

Una muestra de ello es que a través de esta nueva entrega, su personaje Alma Solares, se muestra aún más madura y dispuesta a no dejarse arrollar emocionalmente por ese chico guapo y seductor que solo cobraba venganza, ya que lo de ella es ahora estar dispuesta a afrontar con más seriedad su destino.

Y ante el inminente furor que ha traído el estreno de esta producción en la que también hay muchas intrigas e incertidumbre, Perroni no solo dejó ver que está muy emocionada y agradecida con el apoyo y receptividad que le han dado a la trama, sino que también dejó ver que ésta llegó a su final, por lo que no habrá una tercera entrega como muchos deseaban.

Maite Perroni explica por qué ‘Oscuro deseo’ culmina con la segunda temporada

Como suele ocurrir con los estrenos más esperados, no se había dejado ver ‘Oscuro deseo 2′ cuando ya muchos esperaban el anuncio de una tercera entrega que les permita tener de cerca a sus personajes favoritos. Sin embargo, esto no será posible, ya que los realizadores y parte del elenco aseguran que ya no hay más qué contar sobre esta historia.

Incluso, fue la misma Maite quien salió adelante para expresar su agradecimiento por el apoyo, pero reiteró que hasta aquí llega esta trama que además sabe mostrar muy bien el suspenso, sensualidad y el drama. “Ese es el final. Con ‘Oscuro Deseo dos’ cerramos el ciclo de su historia. Aquí se termina, llegamos al cierre de nuestros personajes, así como todo lo que ha implicado esta historia”, dijo la actriz durante una entrevista con el portal De primera mano.

Con esto deja claro que no hay más allá en esta trama que posee una gran argumentación, así como personajes muy complejos que además ameritaban todo el esfuerzo y preparación para brindar al público emociones reales y convincentes. Tanto que los actores principales estuvieron acompañados de especialistas y demás personal en el área psicológica para poder desarrollarlos, ya que si algo se quería era mostrar emociones propias de un sociópata y si víctima.

Y vaya que se logró, pues durante las dos entregas se vivieron los momentos más angustiantes entre estos protagonistas que están de vuelta para demostrar que son capaces de sumergirse de nuevo en este universo que llega a su fin, pero que deja un buen reflejo de la constancia y responsabilidad con la que estos actores asumieron su papel y demostraron que son capaces de eso y más.

Un claro ejemplo de ello es que Perroni ya fue llamada para otro importante rol como protagonista de ‘Triada’ un melodrama que está causando expectativas, pues sería uno de los primeros proyectos que formarían parte de la campaña ¡Qué drama! auspiciado por Netflix que está más enfocado que nunca en las telenovelas.