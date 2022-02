Lady Gaga: así es su colección de autos clásicos

Desde un Lincoln Continental de 1965 hasta el Cadillac Coupe DeVille de 1956 que suele alquilar con bastante frecuencia. La cantante y actriz Lady Gaga presume de su buen gusto en cuanto a autos se refiere y no escatima costos a la hora de ampliar su colección de clásicos.

El auto más valioso que mantiene entre sus posesiones es un Lincoln Continental de 1965, un convertible que puede venderse en hasta 350.000 dólares. Pero ¿qué lo hace tan particular? Piel kush color blanco, diseño de parrilla plana vertical y ser el primero de los Lincols en tener frenos de disco. Ford se propuso fabricar el mejor automóvil de su época y con el Lincoln Continental lo logró.

No pocos recordarán este modelo por ser uno de los más usados por los presidentes en Estados Unidos entre 1961 y 1977, incluyendo a John F. Kennedy. Fue el primer convertible cuatro puertas y techo eléctrico que se almacena debajo de una plataforma trasera.

La protagonista de “House of the Gucci” también posee un Ford Bronco de 1967, uno de los clásicos con los que no duda en pasear por Malibú. Tiene un motor 5.0 Cobra HD, transmisión automática Ford C4, frenos Wilwood y un estéreo estruendoso con el que seguramente la cantante escucha sus canciones favoritas a todo volumen.

Gaga compartió este auto con su coprotagonista Bradley Cooper, durante los tiempos de descanso entre las escenas de “Ha nacido una estrella”; también usó un modelo parecido en el video musical ambientado en el desierto “Perfect Illusion”.

El Chevy Nova SS (1969) es uno de sus clásicos preferidos. Este modelo tiene la particularidad de contar con dos motores disponibles: un 5.7 y un 6.5, este último con la capacidad de alcanzar 375 caballos de fuerza. La artista, ganadora de más de 12 premios Grammys incluye este auto en su envidiable colección, valorado en total en más de dos millones de dólares.

Otra de las joyas indudables de la famosa cantante es esta camioneta Chevrolet El Camino de 1970. Su estética en una de las más cuidadas, también es considerada una de las rápidas gracias a su motor V8 capaz de alcanzar hasta 350 caballos de fuerza. La cantante realizó algunas modificaciones, quitando todas las manijas e insignias.

Residencia en Las Vegas

La famosa Lady Gaga disfruta del mejor momento de su carrera actoral con el estreno de House of Gucci, película donde comparte créditos con celebridades de Hollywood como Jared Leto, Al Pacino y la mexicana Salma Hayek.

Mientras tanto, prepara el esperado regreso a los escenarios con un show especial en Las Vegas que ha llamado “Jazz & Piano”. Los tickets para la serie conciertos que realizará desde este 14 de abril hasta el 1 de mayo, comenzarán a venderse este viernes 4 de febrero, según confirmó la cantante en su redes sociales.