¿Cuál fue el primer regalo que le dio Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez?

El pasado 27 de enero llegó a Netflix “Soy Georgina”, una serie de seis capítulos que retrata la cotidianidad de Georgina Rodríguez, una empresaria argentina y pareja de del astro del fútbol, Cristiano Ronaldo.

A pocos días de haber conquistado el gigante de streaming y a millones de fanáticos, son muchos los aspectos de su vida que han salido a la luz gracias al exitoso proyecto que también cuenta con la participación del futbolista.

“No me considero un fenómeno, pero sí me considero una mujer afortunada, porque sé lo que es no tener nada y sé lo que es tenerlo todo”, dijo la influencer de 28 años.

Tras casi cinco años de pareja, son muchos los momentos que han vivido juntos y que han dejado lindas y chistosas anécdotas.

Es por eso que en el segundo capítulo de la serie, Cristiano y Georgina compartieron con sus seguidores cuál fue el primer regalo que le dio el cinco veces ganador del Balón de Oro a la modelo.

El lujoso obsequio que le regaló Cristiano en víspera de Navidad a la influencer, aún lo conserva intacto por el valor sentimental que tiene y por ser una pieza exclusiva muy difícil de encontrar.

Hace más de cinco años el futbolista eligió para la madre de sus hijos un bolsillo de la firma francesa Hermès de aproximadamente 150 mil dólares. Sin embargo, a pesar de su alto precio, en las tiendas hay largas listas de espera para lograr adquirirlo.

La modelo argentina expresó que aún tiene guardado el lujoso pieza y que en el momento en el que lo recibió, simplemente “alucinó”.

A través del audiovisual se puede conocer un poco más de la dinámica familiar de la pareja, pese que a lo largo de su carrera Cristiano ha sido uno de los jugadores más reservados en cuanto a su vida personal

La historia de amor que inició en una tienda “Gucci” en donde la modelo trabajó en 2016, hoy acapara las miradas de millones de personas por su gran éxito y por próximamente convertirse en padres por quinta y sexta vez con la llegada de los gemelos.

