¿Julia Fox está copiando el estilo de Kim Kardashian?

Hace ya un tiempo que Kanye West y Kim Kardashian, anunciaron su separación, tras un matrimonio en el que tuvieron cuatro hijos. Y ahora parece que ambos retomaron su vida amorosa, pues la modelo mantiene un noviazgo con el comediante Pete Davidson, y el rapero con Julia Fox.

Por ello están en la mira de todos, en especial la novia del excandidato presidencial, quien está siendo criticada por copiar los looks de la exesposa de Kanye. Y es que hace unos días la actriz compartió una foto en su cuenta personal de Instagram en la que se le veía usando un un top azul de la casa de modas Jacque Label.

Julia Fox

“Para su información, usé esto en Halloween de 2021″

El atuendo fue complementado con un pantalón ceñido a juego y una pequeña cartera en color plateado. De inmediato, los internautas comenzaron a hacer comentarios acerca del vestuario de la famosa, pues aseguran que es muy similiar a uno que llevó Kardashian en noviembre del año pasado.

La pieza era parte de su colección KKW Fragrance Opals, aunque las versiones de la socialité fueron diseñadas por Studio Silius, algunos internautas aseguraron que Fox estaba tratando de imitiar el estilo de Kim.

Getty Images e NBCU/NBCUniversal

Ante estos señalamientos, la artista salió a defenderse, indicando que ella no está enterada acerca de los looks que usa la empresaria: “Para su información, usé esto en Halloween de 2021 y se suponía que sería una pitufa cachonda”, escribió en la sección de Instagram stories, y agregó que nunca lo posteó: “Olvidé publicarlo. PD. La placa de pecho es de @JacqueLabel”.

“Realmente no me importa”

Al parecer la actriz va a tener que aguantar los rumores a su alrededor, pues desde que sale con West, no han parado de hablar de ella. Hace poco, en un episodio reciente de su podcast Forbidden Fruits, Julia tuvo que aclarar que no estaba con el rapero por interés.

“La gente dice ‘Oh, solo estás en esto por la fama, estás en esto por la influencia, estás en esto por el dinero. Cariño, he salido con multimillonarios toda mi vida adulta, seamos realistas”, explicó.

Y agregó que no le importa para nada lo que la gente piense de ella: “Realmente no -me importa-... Solo me importa hacer mi arte y poner cosas en el mundo. Eso es más emocionante para mí ahora que tener ojos en mí. No podría importarme menos”.