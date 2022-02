‘We Don’t Talk About Bruno’ llega al #1 del Billboard Hot #100

'No se habla de Bruno' es uno de los temas más escuchados de Disney

La banda sonora de la película ‘Encanto’, inspirada en Colombia, sigue dando de qué hablar alrededor del mundo. En las últimas horas se confirmó que una de las canciones que hace parte de la película ‘We Don’t Talk About Bruno’ ha destronado a la reina Adele con su canción ‘Easy On Me’ que se hacía con el puesto #1 del prestigioso listado musical Billboard Hot #100.

El récord

La canción es interpretada por la artista colombiana Carolina Gaitán - ‘La Gaita’, junto a Mauro Castillo y Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero y Stephanie Beatriz. Además, la canción se convierte en la segunda canción, históricamente hablando, de Disney en ocupar esta posición; sin embargo, es la primera en hacerlo durante este siglo.

“Lo logramos! Dios” #1 en la lista Billboard ‘We don’t talk about Bruno”, señaló Carolina Gaitán, actriz y cantante que le dio vida al personaje de ‘Pepa’ en el largometraje y que actualmente aparece en las pantallas de la televisión colombiana como jurado del rality show ‘El factor X’.