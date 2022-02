Dora Cadavid fue sin duda una de las actrices más reconocidas del país interpretando papeles en producciones como en Espectro de 1954, luego en Café con aroma de mujer de 1994, pero sin duda el papel que más marcó su carrera, fue por darle vida a ‘Inesita’, en ‘Yo Soy Betty la Fea’ donde era la asistente del diseñador Hugo Lombardi y se ganó en ese año el corazón de muchos colombianos por su adorable interpretación.

Una de las principales razones por las cuales Dora Cadavid se había alejado de las pantallas, fue por la prematura muerte de su hijo el también actor Moises Cadavid quien el en 2012 perdió la batalla contra un cáncer de páncreas. Desde ese año la actriz había empezado a tener quebrantos de salud.

Sin embargo la decisión de pasar sus días en un ancianato fue completamente voluntaria, ya que en el año 2018 en entrevista con el programa ‘Lo sé todo’ del canal 1 mencionó que no quería ser una “carga” para su familia y que. no tenía ningún inconveniente en pasar sus días en el lugar " Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo vivía era sola, y tú sabes que uno por la edad no debe estar solo en ninguna parte y yo no quiero ser una carga para nadie”, mencionó en la entrevista.

Además en la entrevista mencionó que se sentía en un lugar muy cómodo donde compartió con personas de su misma edad, y resaltó el trabajo de su familia “Entonces, ellas muy inteligentes buscaron un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí me lo encontraron”, afirmó. Además ella mencionó prefería estar en ese lugar en vez de “sacrificar” la vida de su nuera o nieta.

A su vez, la artista afirmó que no le tenía miedo a la muerte, sino más bien respeto y esperaba no sufrir en los últimos minutos de su vida, por lo que incluso ella prefería dejar este mundo en un momento en el que ella estuviese dormida y no se diera cuenta.

La razón por la que Dora Cadavid pasó sus últimos días en un ancianato