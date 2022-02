Jessica Cediel confirma que fue agredida por una pareja

La reconocida presentadora colombiana Jessica Cediel se ha convertido en una de las celebridades colombianas más comentadas en las redes sociales debido a las publicaciones que constantemente realiza, sus confesiones, e incluso, hace un par de semanas dio de qué hablar al visitar el restaurante de su ex pareja y cantar de manera que muchos usuarios en internet pensaron que podía ser un guiño al propietario del lugar.

Recientemente Cediel realizó una dinámica de preguntas y respuestas por medio de su cuenta de Instagram en la que cuenta con casi 9 millones de seguidores y en la cual muchos de los curiosos buscan conocer un poco más a la persona “detrás de la famosa”, además, cabe resaltar que Jessica hace poco superó una etapa con Covid-19.

En ese orden de ideas, uno de los cuestionamientos que llegó por parte de los internautas estuvo relacionado al pasado de la presentadora. “Jessi, ¿alguna vez has sufrido de violencia de parte de alguna pareja?”, fue el interrogante del usuario.

Ante esta pregunta no dudó ni un segundo en responderla, afirmando que sí. Así mismo invita a todas las mujeres a que no se dejen violentar ni agredir de ninguna manera.

“Contesto esta pregunta porque me parece muy delicada. Tristemente sí, sí me ha pasado, pero quedó en el pasado porque eso nunca jamás en la vida volverá pasar. Ustedes nunca permitan que pase ni física ni psicológicamente (...) Me han buscado varios, dos me pidieron hijo, perdón y matrimonio (…) En la buena con todos, así se hayan portado mal algunos, pero en la buena. Ya, chao, Papi, pasado pisado”, fue la contundente respuesta que quedó grabada en sus historias y que fue rescatada por el portal ‘Rastreando Famosos’.