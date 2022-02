Familia de Georgina Rodríguez la acusa de abandonarlos para irse con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo El futbolista no deja de sorprender a su novia

Georgina Rodríguez se encuentra celebrando el estreno de su reality show. Sin embargo no todo ha sido felicidad para la novia de Cristiano Ronaldo, ya que su familia ha declarado que tras volverse famosa, se olvidó de ellos.

Familia de Georgina Rodríguez la acusa de no ser buena persona

En una entrevista con The Sun, su tío y su hermanastra por parte de su mamá, realizaron declaraciones sobre Georgina que causaron polémica por afirmar que “no es una buena mujer”.

Su familia originaria de España, declaró que al conocer al futbolista y convertirse en su novia, cortó lazos con ellos. Su tío Jesús Hernández dijo que ha intentado comunicarse con ella pero no ha tenido éxito, e incluso la acusó de ocultar la muerte de su padre.

De acuerdo con su tío ella vivió con él durante su adolescencia, pero ahora se siente avergonzada de ellos y se ha alejado.

“Yo era el encargado de mantener a Georgina y a su hermana, de comprarles ropa, pagar la electricidad y el agua... Yo la crié y se olvidó de mí.”

Él incluso intentó hablar con el futbolista enviando un mensaje por medio de redes sociales, en el cual le decía que tenía a la mujer “más malvada del mundo”, y que sí quería saber más se contactara con él, pero nunca recibió respuesta.

Hace unos años la esposa de su tío también hizo declaraciones en contra de Georgina, diciendo que no había contactado a su abuela entes de morir ni le había presentado a su hija.

Su familia también se molestó por no ser considerados para su nuevo show de Netflix, el cual supuestamente contaría su vida antes de conocer a Cristiano.

Por su parte, la media hermana de Georgina, Patricia, aseguró que no ha obtenido ayuda por parte de la famosa y reveló que en el cumpleaños de su hijo le pidió que Cristiano le firmara una playera, a lo que ella se negó.

De acuerdo con su media hermana, Georgina habría prometido ayudarla con sus problemas económicos, sin embargo esto no fue así, pues hasta la fecha no mantienen una buena relación.

“Me dijo que me iba a pagar los libros de mis hijos y todavía estoy esperando”

Georgina celebró el estreno de su reality el mismo día de su cumpleaños por medio de redes sociales y agradeció a sus seguidores por su apoyo.

“Gracias Netflix por vivir junto a mí una de las aventuras más maravillosas de mi vida ❤️ y millones de gracias a todos mis seguidores y amigos que esperan con ansias e ilusión el estreno de mi reality. No se me ocurre mejor día que el día de mi cumpleaños para el lanzamiento de Soy Georgina. El día 27 de enero celebramos todos juntos desde 190 países. Nos vemos en Netflix”

Georgina también agradeció a su novio por su apoyo y su amor por medio de un mensaje en redes sociales.

“Gracias @cristiano por tu humanidad, generosidad y apoyo incondicional en todo lo que me propongo. Andábamos sin buscarnos pero a sabiendas que nos encontraríamos ❤️También, gracias a @netflixes @komodo por haberme elegido para desarrollar este gran proyecto, que tan ilusionada me ha tenido día y noche. Con tanto esfuerzo y dedicación ✨ Y sobre todo a vosotros , a mi querido público que ha acogido de manera tan maravillosa mi reality #SoyGeorginaPara mi era inimaginable estar en el top 10 mundial en tan solo 1 día y no puedo estar más feliz y agradecida”