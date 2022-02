Esta es la pista por la que se cree Cristiano Ronaldo se casará próximamente con Georgina Rodríguez

Recientemente se estrenó “Soy Georgina” en Netflix, un documental que plasma la vida de la novia de Cristiano Ronaldo y, en el que se narran varias de las vivencias, que ha tenido la pareja durante los más de cinco años que llevan de relación.

Fue en 2019 cuando el futbolista y empresario, le reveló a Piers Morgan que buscaría en el futuro casarse con la modelo, debido a que ese también era un sueño de su madre.

View this post on Instagram

Sin embargo, en la serie, se pudo manifestar de forma “accidental”, el futuro de este noviazgo. Y, con esto nos referimos a que el delantero del Manchester United hizo una declaración en la que aparentemente se encuentran a unas semanas de unirse en matrimonio.

El cinco veces ganador del Balón de Oro, expresó durante el documental que le tiene un infinito amor a la madre de sus hijos y dijo que una boda se está planeando para llevarse a cabo próximamente.

View this post on Instagram

“Podría ser en un año, o podría ser en seis meses o en un mes. Estoy 1000 % seguro de que sucederá”, dijo el jugador del Manchester United.

Esta declaración se realizó cuando Georgina reveló que planeaban vivir en Portugal luego de que Cristiano se retire, ya que el delantero asegura que se siente “libre como un pájaro” en su país natal.

View this post on Instagram

Hay que recordar, que la pareja conformada por la modelo y el goleador CR7, se encuentra esperando la llegada de sus mellizos, quienes nacerán en el mes de abril de este 2022 y, con esto, ampliarán su familia de cuatro a seis pequeños.

View this post on Instagram

La semana pasada Cristiano sorprendió a su amada durante su cumpleaños en Dubái, ya que hizo que proyectarán a través de láser, una felicitación en la fachada de la emblemática torre Burj Khalifa.

En una la publicación compartida a través de Instagram, Geo reveló que se quedó sin palabras ante la emoción de ese día tan especial y agradeció a Cristiano por hacerla “feliz cada día”:





— “Así acaba este emocionante día. No me salen las palabras. Gracias, Gracias y Gracias @cristiano No me puedes hacer más feliz cada día. Gracias @dubai por tratarnos tan bien siempre y hacernos sentir como en casa. Gracias a todos los que habéis trabajado para q este día sea tan especial. Y gracias a todos los q siempre estáis y os alegráis por mi felicidad y la de mi familia. Se os quiere con el corazón”.