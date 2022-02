Aída Victoria Merlano contó porqué superó tan rápido a su ex

La polémica influenciadora Aída Victoria Merlano se ha convertido en una de las creadoras de contenido más polémicas de los últimos meses por su manera de hablar y los temas que trata en cada una de sus publicaciones.

Muchos usuarios de las diferentes redes sociales, seguidores de Aída Victoria, han preguntado por su ex pareja, Lumar Parra, además de cuestionarse porqué Merlano habría superado tan rápido su ruptura amorosa.

En su respuesta, Aída Victoria aseguró que no superó rápidamente su ruptura sino que aseguró tener una gran capacidad y una buena inteligencia emocional.

“Yo en redes hablo de una madurez emocional y de una inteligencia emocional que a veces la gente no cree, pero es real. Cuando yo cierro un capítulo con alguien, es porque tengo razones y argumentos para hacerlo y siento que, en ese caso, yo me hice tan consciente de por qué ya no quería seguir con esa persona que eso me llevo a, de ahí en adelante, tomar las decisiones para poder estar bien y eso me llevo, obviamente, a superarlo” señaló la influenciadora.

Así mismo, aseguró que lo que realmente le ayudó a lograr su objetivo fue la buena toma de decisiones.

“Entonces fue eso: que me hice consciente de que no quiero seguir con esta persona en mi vida y tomé las decisiones correctas para hacerlo”, añadió.