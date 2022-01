Murió Dora Cadavid a sus 84 años

La recordad actriz tuvo un gran papel dentro de la industria televisiva en Colombia interpretando papeles como en 1954 participó en su primera telenovela llamada ‘Espectro’, luego en Café con aroma de mujer de 1994, pero sin duda el papel que más marcó su carrera, fue por darle vida a ‘Inecita’, en ‘Yo Soy Betty la Fea’ donde era la asistente del diseñador Hugo Lombardi y se ganó en ese año el corazón de muchos colombianos por su adorable interpretación.

Dora Cadavid tenía un hijo, el también actor Moises Cadavid quien falleció de cáncer en el año 2012. Desde ese entonces había estado un poco alejada del mundo de la televisión.

Según se conoció, su muerte se produjo por causas asociadas a una complicada condición pulmonar. Estuvo recluida en la clínica Shaio de Bogotá y en conjunto con la Sociedad Colombiana de Actores, tuvo garantizados sus cuidados y las mejores condiciones de vida posibles en sus últimos días.

Los últimos días de Dora Cadavid fueron en un ancianato por decisión propia, y en entrevista con Canal 1 comentó el momento en el que decidió alejarse “Estábamos viviendo en La Calera y empezamos luego a viajar por todo Colombia y cuando ya llegamos a un destino final, creo que era Cúcuta, yo le dije a ellas que ya no quería seguir viajando. Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo viviera sola. Tú sabes que uno con la edad no debe estar solo en ninguna parte y yo no quiero ser carga para nadie”, explicó la ayudante de ‘Hugo Lombardi’, mencionó en la entrevista.