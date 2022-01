Falleció la esposa de futbolista paraguayo Iván Torres tras tiroteo en concierto del Binomio de Oro

El suceso aconteció en medio del festival musical Ja’umina, que se desarrollaba en el Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino (Paraguay), donde se presentaron agrupaciones como Damas Gratis y por la cuota colombiana, se presentó en Binomio de Oro.

“Creímos que fueron fuegos artificiales en principio”, contó una testigo al portal ABC. Pero luego vio una estampida de gente que intentaba salir y tomó dimensión del riesgo. “Para entrar al concierto te pedían registro de vacunación. Mi amiga no llevó su carné, pero igual entró. No nos revisaban el bolso. No revisaban nada”, aseguró.

Además, según el reporte de las autoridades otra persona aparte de Cristina Vita fueron víctimas mortales de dicho incidente. El caos se desató en la noche, cuando empezaron a sonar los disparos. Medios locales no descartaron que se haya tratado de un atentado, aunque esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Se conoce que Cristina recibió un disparo en su cabeza y llegó a un centro hospitalario con “pronóstico reservado”. Entre tanto, el futbolista Iván Torres esperaba un reporte de salud de su esposa. Lastimosamente, la mujer falleció debido a la gravedad de la herida.

Pese a los sonidos que se presentaron en el lugar, muchos de los asistentes buscaron refugio alejados del lugar donde se presentaron los hechos. Aún se espera que haya un pronunciamiento oficial por parte de los organizadores del evento.

Video del momento de evacuación de los asistentes.

Además en su cuenta oficial de Instagram se publicó un comunicado por parte de la familia.

Falleció la esposa de futbolista paraguayo Iván Torres tras toroteo en concierto del Binomio de Oro