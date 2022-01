“Estamos Muertos”, ¿de qué trata esta nueva serie coreana?

Una nueva serie coreana llegó ayer a Netflix y esta vez se trata de “Estamos Muertos”, que trata de un ataque zombie en una escuela. La trama es sencilla pero la producción y la historia es lo que hacen muy interesante a esta serie surcoreana. Debido a que un virus zombie se propagó en una escuela, un grupo de jóvenes se ven forzados a sobrevivir por sus propios medios. En el tráiler se puede observar que la policía los ignora cuando ellos tratan de buscar ayuda y por ello es todo un reto salir de su escuela sin ser infectados.

Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun son algunos de los protagonistas de esta nueva producción que tiene la intención de sorprender al público. La serie fue creada por Lee JQ, Chun Sung-il y Kim Nam-su de la mano de Netflix y consta de 12 capítulos. “Estamos Muertos” está catalogada como Gore, Macabro y Terror, una mezcla de géneros que dan una idea de lo que la serie causa.

El miedo y la adrenalina son parte de esta emocionante serie

Cabe mencionar que “Estamos Muertos” esta basada en el webtoon llamado “Now at Our school” escrito por Joo Dong-geun. Como dato, un webtoon es un comic digital diseñado para poderse leer en los teléfonos móviles y el término nació en Corea del Sur. La ciudad de Hyosan es el lugar en el cual se da este brote zombie y debido al aumento de infectados la policía tiene que intervenir. No obstante, por las imágenes se entiende que la situación se sale de control.

A pesar de lo que están viviendo se pone a prueba el trabajo en equipo, la audacia, inteligencia y fraternidad de unos jóvenes dispuestos a no infectarse. Es importante mencionar que en estos casos el instinto de supervivencia es lo más importante. Acerca del origen del virus este sale de un laboratorio y es culpa de un científico que decidió experimentar con su propio hijo.