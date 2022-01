“Si no les deforman la cara quedan como Yina”: Epa Colombia

Por medio de sus redes sociales, la influenciadora y empresaria Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’ se refirió a lo sucedido con Yina Calderón y su recaída en su proceso post operatorio por el cual tuvo que ser ingresada nuevamente a la clínica.

Las últimas intervenciones quirúrgicas a las que fue sometida Calderón tenían como objetivo retirarle las costillas flotantes, practicarle un “amarre de músculos tipo corset”, hacer cambio de la prótesis del mentón. Además, le lipoinyectaron grasa en ambos lados de su cadera y reemplazó sus implantes mamarios por unos más pequeños.

El comentario de ‘Epa Colombia’

Tras conocer la situación ‘Epa’ se pronunció al respecto y dio a conocer su perspectiva de la situación, recordándole a todos sus seguidores que en sus planes no está someterse a nuevos procesos estéticos de este tipo.

“Yo no me voy a hacer más cirugías, no me voy a tocar más la cara ni el cuerpo. Ir a un lado y luego ir a otro a uno le deforman la cara, y si no les deforman la cara quedan como Yina Calderón”, expresó en medio de unas cuantas risas de broma.

Barrera se encargó de hacer claridad en que si se ha sometido a cirugías estéticas, sin embargo, ha sido muy bien asesorada y se ha encontrado con médicos de su entera confianza, no obstante, dijo que lo sucedido con Yina Calderón había sido causado debido a que la DJ se ha dejado influenciar de muchas personas y no ha dado con los mejores profesionales.

“Es muy importante saber con cuál médico profesional te vas a tratar. Yo busqué unos muy buenos y me han dejado súper bien. Siento que hasta el momento no tengo deforme los labios, ni el mentón o los senos, y no me pienso hacer más cosas. Digo esto porque Yina se dejó influenciar mal (…) ella iba de un lado a otro por la desesperación de quedar bien. Es mejor ahorrar y buscar personas profesionales y capacitadas en dar muy buenos resultados”, señaló.

