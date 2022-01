Revelan la razón por la que Robert Pattinson usa maquillaje en la nueva película “The Batman”

Robert Pattinson está más que listo para acaparar los cines dando vida a Bruce Wayne en la nueva cinta “The Batman”.

En el último par de años, el actor ha dado mucho de qué hablar por las expectativas que su elección como el llamado “Caballero de la noche” ha provocado en los fans del universo DC.

Para el guionista y director, Matt Reeves, una nueva versión de Bat}man implica competir con sus antecesoras, siendo The Dark Knight algo difícil de superar. Es por ello que tenía en mente algo muy específico para Pattinson.

Los pósters de #TheBatman están a otro nivel de épica y belleza. pic.twitter.com/LFFm7885aU — Geek Zone 🍿 #SpidermanNoWayHome #TheBatman (@GeekZoneGZ) January 29, 2022

Eso sí, muchos han cuestionado la imagen del actor ya que en los avances se le puede ver usando delineador negro en los ojos, algo que nunca se había visto en el personaje.

El delineador de ojos corrido de Pattinson es parte de la apariencia dramática que buscaba Reeves cuando Pattison se quitó el icónico disfraz.

“No puedes usar una capucha y no usar eso”, explicó Reeves a Esquire sobre la elección de delinear los ojos de Pattinson con maquillaje oscuro y pesado.

“Me encantó la idea de que se quitara [la máscara] y debajo está el sudor y el goteo y toda la teatralidad de convertirse en este personaje”, agregó Reeves.

Según IndieWire, el director le dijo previamente al protagoniosta de la saga Twilight que su Batman ideal sería “realmente sucio, oscuro, viscoso”.

Robert Pattinson

“[Bruce] no se preocupa por ninguna de las trampas de ser un [millonario] Wayne en este momento. Sentí que era la mejor versión de la historia que podríamos hacer para justificar tener otro ‘Batman’”, señaló Reeves.

Y ahí es donde entra en juego la vibra de “película de detectives noir” cuando el justiciero se defiende Ciudad Gótica de la violencia callejera mientras lidia con sus propios demonios.

Batman siempre ha sido un personaje oscuro y dramático, atormentado por la muerte de sus padres. Es por ello que el director recurrió a la imagen de Kurt Cobain en busca de inspiración.

“Al principio, cuando estaba escribiendo, comencé a escuchar a Nirvana, y había algo sobre [la canción de Nevermind] ‘Something in the Way’, que está en el primer tráiler, que es parte de la voz de ese personaje. Cuando consideré, ‘¿Cómo haces a Bruce Wayne de una manera que no se ha visto antes?’”

You can't stop what's coming...Bruce Wayne. #TheBatman only in cinemas March 3. pic.twitter.com/CZcyPJuOdI — Warner Bros AU (@warnerbrosau) January 12, 2022

Continuó: “Empecé a pensar: ‘¿Qué pasaría si ocurriera una tragedia [es decir, Wayne ve a sus padres asesinados] y este tipo se vuelve tan solitario que no sabemos lo que está haciendo? ¿Este tipo es una especie de drogadicto descarriado e imprudente?’. Y la verdad es que es una especie de drogadicto. Su droga es su adicción a este impulso de venganza”.

El delineador de ojos, la voz áspera y gruñona y el traje arenoso dan paso a lo que Reeves describe como su “Batman Kurt Cobain”.

La película cuenta con un elenco impresionante con Zoë Kravitz como Catwoman, Paul Dano como Riddler, Colin Farrell como Penguin, Jeffrey Wright como James Gordon y Andy Serkis como Alfred.

Por su parte, Robert Pattinson está dispuesto a dar todo de sí para demostrar que es mucho más que “el chico vampiro”.

... nada mal robert pattinson, nada mal... pic.twitter.com/kLZKdmHXaY — MAN EPIC (@TheRealIkerman) December 27, 2021

Gran parte de las críticas estaban en que el actor había dicho que no pensaba entrenar para modificar su cuerpo para la cinta. Esto por supuesto enfureció a los fans pues sus predecesores Christian Bale y Ben Affleck tuvieron una rigurosa preparación en el Wing Chun Kung Fu para asumir el rol en la trilogía The Dark Knight y Batman vs Superman, respectivamente.

Hace unos días, Pattinson confesó que todo lo que dijo sobre no querer entrenar había sido una broma ya que le avergonzaba hablar de cómo estaba entrenando.

Quizá sea cierto que no está siguiendo rutinas como las de Affleck o Bale pero Pattinson de hecho ha estado trabajando seriamente, lo que incluye entrenar con el maestro brasileño de Jiu-Jitsu, Rigan Machado.