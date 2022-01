¡Nueva música! Algunos de los estrenos musicales de esta semana

La industria de la música siempre se está moviendo. Nuevos sonidos salen a la luz diariamente y a veces es muy complicado conocer cuáles son los artistas o las nuevas canciones que están llegando a las diferentes plataformas digitales.

Por esta razón en PUBLIMETRO Colombia le dejamos una lista con algunos de los más importantes, e incluso, algunos que posiblemente no conocía pero definitivamente querrá escuchar.

Ventino - De 0 a 100

Ventino, arranca este 2022 presentándonos una apuesta llena de color y baile. Esta vez, esta talentosa agrupación nos regala una maravillosa canción titulada “De 0 a 100″ una muestra de madurez musical y visual donde Makis, Camila Natalia y Olga nos contagian de su magia, baile y sonido latino.

“Hace mucho tiempo no teníamos un Dance Video como lo hicimos en nuestro sencillo “Y si Decides (Baby) El baile es algo que hace parte de nuestra historia ya que todas nosotras empezamos cantando en teatro musical, demostrando que somos artistas muy completas” menciona Camila Esguerra.

Blessd Ft. Ryan Castro - Quien TV Remix

Blessd y Ryan se han convertido en los nuevos artistas exponentes del género urbano en Colombia. Trabajo y dedicación para hacer música los han posicionado como los dos grandes referentes de Colombia para el mundo entero.

Con “HECHO EN MEDELLÍN” el artista colombiano nos presentó su visión amplia y vanguardista del sonido urbano global desde su tierra. Blessd se comprometió en este disco a llevarnos por su propio universo musical demostrando su propuesta como artista y conocimiento sobre el género.

Dentro de este trabajo musical podremos descubrir la gran cantidad de influencias, sonidos y colaboraciones que se han ido proyectando desde su lanzamiento. Este año comienza con el lanzamiento de “Quien Tv Remix” junto al también antioqueño Ryan Castro. Esta será una canción que llegará a todos los rincones del mundo.

MARCONI IMPARA Ft. Messiah - ‘Yakelin’

El cantante puertorriqueño Marconi Impara sorprende a sus fanáticos con un nuevo lanzamiento, se trata de su más reciente sencillo titulado “Yakelin”, en colaboración con el dominicano Messiah uno de los grandes exponentes del hip hop y la música urbana entre la comunidad hispana.

Fonseca Ft. Cimafunk - Háblame bajito

El cantautor colombiano Fonseca presenta hoy “Háblame Bajito”, una canción que invita a resolver los problemas escuchando al otro.

Para este sencillo invitó al artista cubano Cimafunk conocido por mezclar el funk con sonidos afrocaribeños. Para él “Háblame bajito”: “Es un regreso al barrio, a la manera en la que me criaron, respeta para que te respeten. A mi me enseñaron así, que incluso cuando no había manera de llegar a un entendimiento mutuo, siempre se cuidaba la forma en la que se decían las cosas y por supuesto el volumen. Como decía Antonio Maceo, “se puede decir más alto pero no más claro”

Green Prince - Excusas

“Excusas” contiene extractos afro beat, mezclado con Synthwave, trayendo sonidos retro - futuristas. La canción hace parte de la saga de lanzamientos de Green Prince que pretenden presentar su universo musical ante el mundo, el cual tiene como nombre, “El nuevo reino”, que será plasmado en su primer EP, conformado de su primer sencillo “PISTEO”, seguido por “EXCUSAS”.

Elsa y Elmar - Atravesao

“Tenía guardada esta bachata enamorada desde hace casi dos años”, cuenta Elsa y Elmar sobre su nueva canción titulada “atravesao”, “pero me quedaba claro que al momento de grabarla tenía que hacerlo con el team perfecto”.

Con un equipo que incluye a Julián Bernal y a Eduardo Cabra (Calle 13), Elsa y Elmar comparte esta bachata que se suma a los adelantos que saca previo al lanzamiento de un nuevo y multifacético álbum que ya está en boca de todos

Natyash - Repeat

Luego de cerrar el año anterior siendo parte de los principales listados musicales urbano en varios países de Latinoamérica, la artista pereirana NATYASH presenta lo que será su primera apuesta musical para este año que comienza. La canción lleva por nombre “REPEAT” y es un juego de seducción y coqueteo al ritmo de la música.