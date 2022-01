Julia Fox es comparada con Kim Kardashian: así reacciona

Tras la tormentosa separación de Kanye West y la socialité Kim Kardashian, el amor parece tocar de nuevo a las puertas del rapero y empresario. Durante la prestiogiosa celebración de la Semana de la Moda en París, el famoso puso fin a los rumores y se presentó de la mano junto a la modelo Julia Fox, con quien derrochó risas y mucho glamour.

La modelo de 31 años y su nuevo novio decidieron combinarse con atuendos de mezclilla de la firma Balenciaga, también llevaron looks de cuero y un detalle en el que muchos repararon: las mismas botas con efecto espejo Balenciaga que Kim Kardashian lució en el mismo evento en 2016 y con las cuales impuso tendencia.

Pero Fox hace caso omiso a las comparaciones y disfruta a plenitud su nueva relación. “Ella solo quiere hacer feliz a Kanye”, expresó una fuente cercana a la publicación Hollywood Life. Otro amigo de la modelo además negó que ella fuera una imitadora. Ella es su propia mujer consumada. Julia sabe en lo que se está metiendo al salir con Kanye y las comparaciones que le harán. Ella es una mujer fuerte y por eso Kanye se siente tan atraído por ella”, citó la revista estadounidense.

A pesar de que el rapero hizo públicas sus intenciones de recuperar a su familia y el matrimonio con Kim Kardashian, ella ha dejado en claro que ha pasado la página y se enfoca en su nueva relación con el comediante de Saturday Night Live, Peter Davidson. Kanye, por su parte, ha sido relacionado con varias modelos y más recientemente con Julia Fox, luego de que ambos se vieron en un hotel en Miami y luego en una romántica cena en Nueva York.

“Ella no está estresada por el ruido exterior y espera con ansías lo que se pueda crear avanzando con Kanye”, agregó la fuente cercana a Hollywood Life. El rapero tampoco repara su atención en las comparaciones de su actual pareja con la socialité Kim Kardashian, madre de sus cuatro hijos. “Kanye es más abierto con Julia y no parece importante que hable de su relación, y ella tampoco al parecer. Ella no está perturbada por ninguna atención negativa, le encanta todo, y junto a Kanye trabajan muy bien juntos”.

Según Page Six, la modelo sin embargo, estaría en medio de la pelea de dos de los intérpretes de rap. Esto luego de que se dio a conocer que mantuvo un romance secreto con Drake, archienemigo de Kanye West, junto un año antes de que estos comenzaron a salir. La misma Fox le habría confesado a Kanye sobre las salidas con Drake y los costosos obsequios que recibió, incluyendo dos bolsos Birkin, según el medio estadounidense. Drake también fue relacionado con la menor del clan Kardashian, Kylie Jenner, quien ahora espera el segundo hijo del rapero Travis Scott.