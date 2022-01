Fanny Lu le cumplió al cantante venezolano la promesa hecha en diciembre de ayudarle a impulsar su carrera

Luego de que el destino y Dios se confabularan, el 24 de diciembre de 2021, hoy, el sueño de Eduardo Cherubini, un joven de 20 años, oriundo de Venezuela, se hizo realidad: lanzó su primera canción y su primer video. Todo esto, gracias a la promesa que la cantante Fanny Lu le hizo al joven, esa fría noche de navidad, cuando se lo encontró cantando una de sus canciones, en la Zona T de la ciudad de Bogotá.

“Me llevaré tu contacto y vamos a ver qué podemos hacer contigo. Te vamos a ayudar”, fueron las palabras de la caleña, al ver el gran talento del artista callejero, quien jamás imaginó que esa promesa se materializarían tan pronto. No pasó una semana cuando Eduardo recibió la llamada del equipo de Fanny Lu para poner manos a la obra.

“Eduardo me contó esa noche que nos conocimos que era cantautor. Por eso, decidimos escuchar todo el material que tenía. Al final, mi equipo y yo nos quedamos con el tema “Me enamoré”. Junto a Eduardo y el productor y compositor Alexander Bernal, nos encargamos de trabajar en la estructura de la canción, para así darle una nueva forma y un aire más comercial. Finalmente, me encantó el resultado, porque es muy juvenil, actual y, lo más importante, le canta al amor”. Este es, sin duda, el principio de muchas cosas bonitas que vienen para Eduardo”, aseguró Fanny Lu

Otros miembros del equipo, como el coproductor Juan Felipe Romero, el ingeniero de sonido Jhon Gómez y el cantante ‘Teo’, hijo de Fanny Lu, también jugaron un papel muy importante en este proceso. Éste último grabó los coros y las armonías de la canción.

“Me enamoré”, sencillo que se pasea por el pop, sin dejar de lado el beat electrónico, cuenta una historia personal de Eduardo, quien, en sus rutinas de canto en las calles de Bogotá, notaba que todas las tardes una joven se asomaba a su ventana para verlo. Sin embargo, cuando él la miraba, ella se escondía.

“Esta canción es una invitación que le hice a esa niña para que me conociera en su momento. Aunque, al final, no lo logré, me quedó un buen recuerdo y un sueño hecho realidad”, aseguró Eduardo.

El video de “Me enamoré”, que fue dirigido y filmado por Salomón Jaraba en Bogotá, y en el quedó inmortalizada la primera experiencia de Eduardo Cherubini en un estudio de grabación profesional, ya se encuentra disponible en el canal de Youtube del artista.

Vea aquí el video de ‘Me enamoré':