‘Chichila’ Navia pidió consejos para hacerse un cambio de ‘look’

Cecilia ‘Chichila’ Navia es una de las actrices más queridas y talentosas en Colombia. Entre sus últimas apariciones podemos contar con su participación en la película ‘El Paseo 6′ protagonizada por Amparo Grisales.

Recientemente Navia compartió por medio de su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 2 millones de seguidores, que quería cambiar el estilo de su cabello el cual había adoptado gracias al último personaje que al que le dio vida; además, aprovechó para pedirle un consejo a los usuarios de esta red social para tener luces de qué hacer con su nuevo estilo.

“Mmmm…El último personaje que interpreté me dejó el corazón lleno de alegría y este peinadito y este monero que la verdad me tiene un poco… Hoy vine donde mi @george_nai a que me lo hidratara, me lo revisara y a que me propusiera un nuevo cambio de look…Quiero hacerlo para mi cumple ahora en febrero… ¿Qué me aconsejan amores? Recibo ideas”, escribió ‘Chichila’ junto su carrusel de fotografías.

En el momento la publicación cuenta con más de 39.000 likes y múltiples comentarios de sus seguidores donde destacan su belleza y el amor por su estilo.

“Ángel caído del cielo todo te queda bien...me encanta cuando haces trompita....todo lo que te hagas queda bien”, “Definitivamente cada dia mas linda, mas mamasita te felicito”, fueron algunos de los comentarios que recibió por medio de esta red social.

Vea aquí la publicación hecha por ‘Chichila’ Navia: