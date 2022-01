Rihanna es una sensación de estilo con maxiabrigo naranja y pantalón cargo de camuflaje

Si hay algo que desde siempre ha caracterizado a Rihanna, además de su gran talento para la música y los negocios, es su estilo transgresor, maximalista y osado con el que se ha consolidado como un icono fashion.

Ya sea sobre la alfombra roja o una salida casual con su novio, A$AP Rocky, la estrella no pierde nunca la oportunidad imponer moda con estilismos audaces y originales con lo que revalida su título como prescriptora a la hora de vestir.

Así lo hizo este 26 de enero al salir de shopping por Nueva York enfundada con un llamativo look ecléctico con el que no solo lució sensacional, además volvió a convertirse en el centro de atención por su particular sentido del estilo.

Rihanna conquista en un viaje de compras con un llamativo atuendo ecléctico

De acuerdo a Daily Mail, durante la noche del pasado miércoles, la cantante acaparó todos los flashes al visitar la tienda de zapatos Flight Club en Manhattan haciendo una declaración de moda vanguardista con un total look de diseñador.

Para la salida informal en solitario, la supernova del pop de 33 años se atavió con un estilismo espectacular protagonizado por un acogedor maxiabrigo naranja brillante y con grandes solapas de piel firmado por Bottega Veneta.

RiRi llevó el abrigo personalizado, con botonadura sencilla y bolsillos frontales, encima de una sudadera holgada con capucha a juego de Celine. Asimismo, remató con un pantalón cargo con estampado de camuflaje de la misma marca.

En el paseo por las heladas calles de la Gran Manzana, la intérprete de Disturbia elevó el atavío al máximo glamur con un par de zapatos de tacón, pero no cualquiera, sino un despampanante diseño de Gucci x Balenciaga.

El calzado con el que Rihanna dio pasos de estilo en esta oportunidad eran marrones con estampado de monograma doble G. Además, presentaban un lujoso adorno floral con cristales dispuesto a un costado del modelo.

En cuanto a los complementos para el glamuroso ensamble de invierno, la empresaria siguió la tendencia de más es más y agregó algunas prendas de joyería fina, como un collar de oro y un anillo de diamantes de Briony Raymond.

Por último, la ganadora del Grammy remató su atuendo oversize con un beauty look effortless chic, luciendo su melena rizada recogida en un moño desenfadado y un maquillaje que le concedió todo el protagonismo a sus labios pintados de rojo.

Por otro lado, aparte de pasar por la zapatería durante la salida, la dueña de Savage x Fenty también se dio una vuelta por un local de Sephora, tienda que distribuye los productos de su emprendimiento más exitoso: Fenty Beauty.

En su salida del establecimiento, la artista traía en sus manos una bolsita de rayas blancas y negras del negocio con los cosméticos que había comprado durante su paseo.

De esta manera, con su original e hipnotizaste apuesta de moda invernal para una noche de compras, Rihanna se reafirmó un como auténtico icono de la moda que no sigue las tendencias, sino que las impone en outfits que solo ella puede defender con tanto estilo y seguridad.