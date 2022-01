“Rebelde”: así respondió Andrea Chaparro a las críticas sobre su cuerpo

Andrea Chaparro está en el ojo del huracán. Esta vez vez la joven actriz quien se destaca en el reboot de Rebelde de Netflix, fue objeto de críticas por la delgadez que mostró en algunos de sus videos en la plataforma TikTok.

Pero la hija de Omar Chaparro no guardó silencio ante los comentarios y no tardó en asegurar en las redes sociales. Incluso se refirió a quienes mencionan a su padres en Internet aludiendo a su delgadez y pidiendo darle de comer, algo que les generó mucha preocupación. “El otro día alguien me dijo: ‘No te ves enferma, pecas de ser flaca’ A veces taggean a mi papá y le dicen: ‘dale de comer’, esos sí son como: ‘¿neta, era necesario?”, comentó la también cantante.

Pidió a los seguidores e incluso a los “haters” detener este tipo de comentarios y no normalizar las críticas hacia el cuerpo de otras personas. “Dime de mi maquillaje, ¿me veo muy greñuda? o si no te gusta que traigo puesto, critícame eso, pero mi cuerpo es algo que no puedo cambiar mucho. Lo he estado intentando y muchas personas más batallan con su peso, pueden tener desórdenes, un desbalance. No voy a decir que es normal, pero es algo real”, exclamó.

Chaparro participa en la nueva versión de Rebelde, serie que en la década de los noventa protagonizó la famosa agrupación integranda por Maité Perroni, Dulce María, Anahí, Poncho Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckermann.

La nueva generación ha estado en el ojo del huracán y ha recibido críticas de quienes no pueden evitar las comparaciones. “La verdad es que es una nueva generación 20 años, que evolucionan la vida...”. Sobre su personaje MJ dijo asemejarse en varios aspectos como poner escudos hacia los demás, en especial al tener que llegar de nueva a una escuela.

Yo me relaciono mucho con eso, con poner los escudos, yo me cambié mucho de escuela en muchos países y ciudades y siempre era difícil ver con quién conectabas genuinamente. Algo difícil de MJ es que ella es completamente ella, le vale madre el resto, ella es fan de compartir lo que le gusta, eso es algo que me enseñó a ser más abierta. Le da miedo ser juzgada pero no esconde quién es”, declaró en Pinky Promise.

Azul Guaita da vida a “Hanna” una nueva versión de la “Mía Colecci”, que interpretó Anahí. “Yo no creo que sean similares. Ella es una pop star, viene de una familia que le impone lo que debe ser o hacer en su carrera y en su vida, ya ella tiene una carrera hecha no por ella si no por sus papás aunque ella quiere dejar todo eso”, contó la joven actriz.

Ambas comentaron sobre los “haters” y expresaron cómo asumen las crítícas negativas en las redes sociales. “Como cualquier crítica o pensamiento negativo que venga de otra persona hacia tí , le damos la atención que queremos darle... la verdad es que hay muchísimo amor, es increíble todos los amigos que están ahí, que hacen videos, fotos, nos mandan mensajitos, eso creo que cuenta mucho más que todos los mensajes de haters, la verdad me enfoco más en lo positivo, los recuerdo más”.