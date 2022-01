El ‘Dharma’ de Sebastián Yatra ya se encuentra disponible para que todos lo puedan conocer

Sebastián Yatra se ha convertido en uno de los artistas más importantes de los últimos años en Colombia, de hecho, su trayectoria lo ha llevado a colaborar con artistas de la talla de Carlos Vives, David Bisbal, Camilo, Reik, entre otros grandes de la música internacional.

Así mismo, se ha consagrado como uno de los artistas más versátiles, musicalmente hablando, de Colombia pues ha mostrado destreza en géneros como la balada, reggaetón, pop, y en Dharma, su nuevo disco estrenado hoy 28 de enero sigue confirmando que es un artista “dispuesto a todo” por el arte.

Sebastián estuvo hablando en exclusiva con PUBLIMETRO Colombia sobre lo que fue el proceso de creación de este álbum y también contando un poco con qué podremos encontrarnos a lo largo de estas 17 canciones.

P: Llama bastante la atención el nombre de tu nuevo álbum, Sebastián. ¿Crees que este ha sido tu Dharma?

R: Si, es parte de mi destino este álbum. De mi camino. Es un álbum que escribí con mucha más conciencia que los anteriores en una búsqueda muy bonita y muy grande para mí. Estos años han sido de mucho aprendizaje para mí. Más que yo verlos como años donde ha crecido mi carrera, han sido años donde he crecido como persona y eso lo agradezco mucho y está reflejado en las letras de este álbum, las historias que se cuentan, los diferentes géneros. Todo tiene un porqué y un sentido. Además pude meterme mucho en los videos, de hecho, co-dirigí el video de Tacones Rojos… y la mayoría de los videos han sido ideas mías. Ahora vivo la música y mi vida desde el disfrute y no con la presión que me ponía antes; ahora hago lo que me encanta.

P: En este nuevo álbum podemos ver baladas, pop, rock, urbano y hasta cumbia. ¿Cuál crees que fue el mayor reto en este disco con tantos géneros alrededor?

R: Hay cumbia, vallenato, flamenco… Dharma es una canción con Rosario y Jorge Celedón y es una mezcla de estos géneros con un reggaetón escondido. También hay canciones como ‘Quererte bonito’ que ni siquiera podría describir ese género; si, es como una balada con bolero, algo muy extraño que nos inventamos. A mí me encanta salir de mi zona de confort… creo que no tengo una zona de confort en lo musical, trato de guiarme sin miedo por mis emociones. Y si una canción o un género no es para mí, o no me convence, no…hay canciones que son increíbles pero no son para uno. Yo recuerdo con ‘Tusa’ que Ovy On The Drums me la mostró pero no era para mí, al poco tiempo la sacó Karol G y mira, fue un éxito mundial porque era para ella.

P: Dharma es como un “deber ser” un conjunto de actitudes que buscan llegar a un “estado de plenitud” ¿Crees que lo conseguiste con este álbum?

R: Si, algo de lo que se habla en el dharma es la aceptación de la realidad. Es vivir. Cuando estás triste, por ejemplo, no hacer de todo para salir de ese estado porque ahí se te genera una ansiedad. Muchas veces nos pasa a los seres humanos que estamos tristes y nos obsesionamos con cómo salir de ella, entonces no la pasamos bien y cuando estamos felices nos preocupamos por cuánto tiempo nos va a durar esta felicidad. Nunca nos enfocamos en ser. Dharma es aceptar la realidad de lo que sea que estemos viviendo y ser capaz de estar presente.

P: Cerraste un 2021 por lo alto. Nominaciones a los Golden Globes, pre nominaciones a los premios Óscar. Conciertos en Colombia y ahora inicias el 2022 con lanzamiento de un nuevo álbum ¿Qué viene ahora, una gira tal vez?

R: Viene ‘Dharma tour’ por todo el mundo, vamos a venir a Colombia, es más, no sé si debería decir esto pero es cerca a mi cumpleaños. Y otra cosa que me emociona muchísimo es la serie para Netflix donde soy el protagonista, soy uno de los coach de ‘La Voz Kids’ España y vamos viendo qué más pasa.

P: Vamos a hablar un poco de canciones. ¿Qué canción de Dharma me recomiendas si estoy ‘entusado’?

R: No lo dudo, Melancólicos Anónimos.

P: ¿Y para bailar?

R: Para bailar, Dharma de hecho la letra de la canción tiene mucho que ver con eso.

P: ¿Cuál me recomiendas para mover la cabeza o cantar a todo pulmón y quedarme sin voz?

R: Las dudas, esa es como rockerita, la que es con Aitana.

P: ¿Cómo fue trabajar con una artista top como ella?

R: Genial, de hecho hicimos ‘La Voz Kids’ juntos que sale este año. Ella es una crack, además la canción hace mucho sentido que sea con ella porque viene sacando mucha música por este estilo, tipo Blink-182, entonces cuando ya la tuvimos grabada y producida nos hizo mucho sentido que la grabáramos con ella y la rompió.

P: Si tuvieras la oportunidad de hacerle un guiño a un artista con el que aún no hayas podido colaborar ¿con quién sería?

R: Ed Sheeran.

P: Y para cerrar, sabemos que ‘Yatra’ no es tu verdadero apellido, es muy sonoro pero hay muchos que aún no lo saben. Cuéntanos un poco de cómo llegaste a esto.

R: Yatra significa un camino sagrado, es una peregrinación que hace mucha gente en medio oriente. Y nada, es un viaje espiritual, me encanta lo que significa y qué mejor que usarlo en mi nombre artístico.