Diego Verdaguer y sus rumores de infidelidad

Hace unas horas murió Diego Verdaguer, esposo de la también cantante Amanda Miguel, y con la noticia han vuelto a alumbrarse los detalles de esa relación que todos amaron y miraron desde lejos a través de los años.

Y es que, por más de 40 años juntos, atravesaron momentos cruciales en su relación como una infidelidad, distanciamientos y hasta rumores de divorcio. Años atrás, durante una entrevista para el programa ‘Tu-night’ de Omar Chaparro, la intérprete de ‘Él Me Mintió’ dijo que perdonó a Diego y no se arrepiente de ello.

“Yo a mi marido no le he sido infiel y nunca le sería infiel. De repente me ha hecho cada cosa y lo he perdonado, y no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea. Pero sí, Diego me ha hecho cosas que yo jamás le haría”, confesó.

Lo último de una situación similar lo dio a conocer la propia cantante de ‘El Pecado’ a través de sus redes sociales. Esto con una nota de puño y letra del intérprete de ‘Volveré’, en el que la decía “Te adoro. Pronto regreso. Siempre en mi mente y en mi ser. Siempre te amaré”, firmada el 23 de octubre del 2021.

Ella acompañó la imagen con unas palabras que al final se tornaron un poco confusas sobre la intención de dejar ver una infidelidad.

“Me encontré este #mensajedeamor de mi esposo en la cocina de regreso a casa del aeropuerto…hemos pasado tiempos difíciles, algún día les contaré todo, aunque yo sé que Uds. saben …simplemente les comparto cómo es que intentando más y más duro sí se puede remontar el barrilete 🪂🪂siempre que sea cosa de 2, …💞 y no de una ‘tercera oportunista y arrimada lagartona’… no se descuiden …por experiencia se los digo 😘😘😘😘😘😘”.

Estuvieron separados al momento del inicio de la pandemia, por lo que los rumores de una separación se hicieron más fuertes, pero se reencontraron y callaron cada una de las habladurías con el amor que se profesaron hasta fallecer él.