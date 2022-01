De vendedora a celebridad: Georgina Rodríguez revela cómo conoció a Cristiano Ronaldo; “llegaba en bus y me iba en Bugatti”

“Soy Georgina Rodríguez, tengo 27 años (ya tiene 28) y hace cinco años mi vida cambió”. Así inicia la mujer de cristiano Ronaldo un “docureality” en el que en el que exhibe su vida de amor y lujo junto a él, y sus hijos.

Geo, como le dicen sus amigos, tiene una vida de ensueño rodeada de guardaespaldas. Impresionantes casas, vestidos de alta costura y joyas. Apabulla la vida de la modelo con más de 30 millones de seguidores en Instagram.

“Me gustan las joyas con un chándal, hay quien no lo entiende, ya lo entenderá”, dice Georgina en uno de los capítulos de los diez capítulos del programa de telerealidad que Netflix estrenó este 27 de enero coincidiendo con el 28 cumpleaños de la protagonista, quien adora comer y cantar.

“He pasad de vender lujo a lucirlo en las alfombras rojas (...) soy la mujer del hombre más seguido del mundo”, dice en la intro Geo. Agrega que: “Sé lo que es no tener nada y lo que es tener todo”.

El día en que conoció a CR7

Rodríguez se crió en el ambiente rural de Jaca, Huesca (España) y, tras ahorrar un dinero trabajando como camarera se instaló en Madrid. Luego empezó como vendedora de Gucci, donde se cruzó con Cristiano, “su príncipe azul”, el delantero que le cambió su vida. “Es un hombre super normal, maravilloso, el mejor futbolista del mundo”.

El día en que conoció a Cristiano fue un jueves de verano. Ella iba camino -por la calle Cartagena, a la tienda; le tocaba salir a las 17:00. Pero uno de sus compañeros le pidió que se quedara un poco más y atendiera a una clienta que iba a comprar unos abrigos.

“Cuando ya estoy saliendo de la tienda, veo que aparece un hombre guapísimo de caso dos metros y acompañado por un niño y unos amigos. Me quedé parada y se detiene frente a mi Cristiano Ronaldo Jr.; súper educado y me saludó. Nos reímos. Sentía cosquillitas en el estómago”, relata Georgina.

Cristiano, de su lado, contó que cuando el entraba a la tienda Geo estaba a un lado. “Fue un momento de un clic y ella quedó en mi cabeza. Es la pura verdad”.

Después se convirtió en cliente de la tienda y le preguntó a la ahora madre de sus hijos si acudiría a un evento el cual ella sí fue. “Paseé todo el día pensando ‘¿Qué look me voy a poner?¿Cómo me voy a peinar? Cuando llegué lo vi guapísimo”, agregó.

Aunque Geo no se pudo quedar en el evento, tras hacer un brindis con CR7, “nos quedamos con las ganas”. Paso a paso comenzaron a hablar más y las cosas se fueron dando de forma natural; no de inmediato.

Durante dos meses dejaron de chatear debido a los compromisos de Cristiano y la situación de ella con su padre. Pero tras ese tiempo coincidieron en otro evento y CR7 la invitó a cenar. “Por fin ha llegado el momento”, dice Geo.

Comenzaron a profundizar más como una relación. En una cita a cenar, sus manos se chocaron y sintieron “como si esas manos hubiesen estado conmigo muchas veces (...) unas manos familiares”, confesó. Para él “Fue un momento único”.

“Cuando me dejo en casa, mi corazón hizo boom, boom”, revela Rodríguez.

También recuerda que Cristiano la iba a buscar a la tienda, a la que ella llegaba en un bus, en un Bugatti. “La gente no se lo podía creer”.

Las primeras veces que fue a casa de Cristiano se perdía, “intentaba ir a la cocina a por agua y, de repente no sabía cómo volver, tardaba media hora en encontrarlo de lo grande que es”, cuenta.

Cristiano asegura que él no esperaba enamorarse así de Georgina, con quien en 2017 nació su primera hija, Alana, la cuarta hija del delantero y la primera en no ser concebida por gestación subrogada.

Antes, habían nacido sus hermanos Cristiano JR (2010) y los gemelos Eva María y Mateo (2017). Ahora, esta pareja está esperando mellizos. “la paz que necesito está en casa con Cris, con nuestros hijos”.