Así es la enorme mansión donde vivían Luis Miguel y Aracely Aránbula

Luis Miguel y Aracely Arámbula La pareja de famosos no pudo conjugar su relación con la llegada de sus dos hijos. Pinterest

El Sol de México, Luis Miguel ha sido vinculado actrices, modelos y otras personalidades de la farándula. Una de las relaciones más mediáticas e importantes en su vida sin duda la mantuvo con la actriz Aracely Arámbula, madre de dos de sus hijos: Daniel y Miguel.

Aunque el cantante siempre ha sido hermético con su vida personal, años más tarde se revelaron detalles de que fue nido de amor de la expareja que se mantuvo unida al menos cinco años. Ambos no escatimaron en sus lujos y fijaron residencia en una lujosa mansión ubicada en Los Ángeles, California, especifícamente en el exclusivo complejo de Bel Air.

Luis Miguel y Aracely Arámbula Archivo (Cortesía)

De acuerdo con Univisión, esta propiedad fue desalojada por la entonces pareja que se negó a comprarla en el precio fijado por el dueño de la casa, la nada modesta suma de seis millones de dólares. La mansión se caracteriza por lujosos detalles y las comodidas que toda familia desería tener, aunque el artista entonces desistió de la idea de comprarla.

Entre otras característica se incluyen dos lujosas salas, bar, terraza y alberca con acceso a un espectacular jacussi. También cuenta con cinco habitaciones y la misma cantidad de baños, además de detalles de madera y una decoración europea clásica que asemeja a un castillo. El intérprete de la “La incondicional”, también incluyó algunas remodelaciones para procurar algo más de privacidad.

Luis Miguel y Aracely Arámbula dieron por terminada su relación en 2009, luego del nacimiento de su segundo hijo, Daniel. Los dos famosas se conocieron en un emblemático bar en Acapulco, y comenzaron la conversación cuando la actriz agradeció la invitación para participar en uno de sus videos. Aunque entonces declinó la idea, se acercó para comentar el gesto al cantante quien no perdió la oportunidad de invitarla a cenar.

Esa misma noche la invitó a un sitio llamado Baycal con unas vistas impresionantes e ideales para la velada romántica. Desde entonces protagonizaron los rumores de romance confirmados tras ser vistos en una viaje a la espectacular Italia. En 2006 confirmaron el embarazo de “La Chule” como también se conoce a la actriz, y tres años después la espera de su segundo hijo, Daniel.

“Es una historia de amor tan hermosa, tan linda, que ni se lo podrían creer, sería una historia así como el Titanic, me refiero a lo bonita. Es ago que tan lindo que me gustaría que lo contaran tal como es... lo único que puedo decir que es mis hijos nacieron de un amor muy grande, ustedes (la prensa) lo vivieron, cómo él anunció la llegada de mi bebé, son cosas muy hermosas, tengo tantas fotos. Me gustaría que la serie acabara antes de mí, pero en caso de que cuentan la historia que lo hagan muy bonito”, expresó la actriz a Ventaneando aludiendo a la popular serie biográfica en Netflix.