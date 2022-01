And Just Like That: Carrie Bradshaw consigue un nuevo interés amoroso en el más reciente episodio

And just like that (Reprodução: HBO Max)

Luego de muchos años de peticiones por parte de los fans, “And Just Like That” llegó para continuar la historia de Carrie Bradshaw y sus amigas en lo que es una de las continuaciones de la pantalla chica más esperadas en años. Capitulo a capitulo la serie recuerda a los fanáticos por que se enamoraron de la historia y sus personajes en primer lugar.

Pero, “And Just Like That” no solo se queda con eso, sino que también procura tener su propia esencia, siendo una carta de amor a la ciudad y los lugares donde se desarrollaba “Sex and the City” y expandiendo aún más a las amigas que durante la década de los 2000 marcaron varias tendencias en el mundo de la moda y la televisión.

Te contamos como Carrie Bradshaw ha dado con un nuevo interés amoroso que podría cambiar todo en “And Just Like That”

Lamentablemente, luego de todas las vueltas que Carrie y Mr. Big tuvieron que atravesar para estar finalmente juntos en “Sex and the City”, pudimos ver muy poco de su amor en “And Just Like That”. Luego de la repentina muerte de su esposo, parece que el personaje Sarah Jessica Parker está teniendo problemas para levantar su vida amorosa.

En la más reciente emisión de la serie, pudimos ver a Carrie Bradshaw prepararse para salir en una segunda cita con Peter, el profesor de matemáticas que encarna el talentoso Jon Tenney luego de haber tenido una desastrosa primera cita, la cual, a pesar de no haber sido perfecta, parece que dio suficientes esperanzas a ambos como para continuar.

Luego de la primera ocasión, Carrie acude a sus dos grandes amigas, Charlotte y Miranda, con las cuales habla sobre la cita y como se siente con respecto a Pete “Es la repetición de dos personas que se obstinaron la una de la otra” Dijo Carrie con respecto a su próximo segundo encuentro y añadió “Quitémosle el romance por completo”.

Pero, Carrie acabó por repensar las cosas un poco luego de que se viera con su vecina de abajo, Lisette, interpretada por Katerina Tannenbaum. Una casi improbable amistad se empezó a formar entre las dos luego de los últimos episodios en los cuales Lisette estaba acabando con la paciencia de Carrie con sus fiestas.

Eventualmente, Lisette se disculpó con Carrie y como muestra de esto le regaló un anillo, en ese momento la joven diseñadora de joyería se dio cuenta del anillo de bodas de la protagonista y a raíz de ello comenzaron una conversación sobre las relaciones de Carrie y eventualmente de Peter.

Pues a mí And Just Like That me está gustando mucho y le pido a diosito que aparezca Aidan 🙏 pic.twitter.com/60QUdaLj3c — Mamillennial 🌈💜 (@madremillenial) January 21, 2022

Lamentablemente, las cosas acabaron por ponerse incómodas luego de que la tan polémica segunda cita finalmente se diese, en especial cuando el profesor de matemáticas hizo cierto chiste “uno de mis superpoderes como profesor es esta extraña habilidad para leer las señales faciales. ¿Estás a punto de decirme que tu perro se comió tu tarea?”.

Carrie Bradshaw se enfrenta a múltiples conflictos en su vida amorosa luego de la muerte de su esposo

La escena terminó escalando a una profunda conversación sobre la situación sentimental de ambos, ya que, los dos perdieron a sus parejas y puede que las citas no sean más que una forma de sanar sus problemas. Además de esto, el episodio juega con el símbolo de los anillos, dejando en claro que Carrie aún tiene mucho que sanar.

Carrie usando otra vez el icónico vestido Versace en el capítulo de hoy de ‘And Just Like That…” 🤍 *chef’s kiss* pic.twitter.com/kQAAy6KsSY — Cui (@cui271) January 21, 2022

Lo que suceda entre el personaje de Sarah Jessica Parker y Peter aún está por verse, pero puede que este interés romántico sea lo que ella necesita para seguir con su vida.

