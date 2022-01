Sin mostrar las piernas o tomar café: Britney Spears revela más de las restricciones que sufrió en la tutela

Todavía sigue siendo surreal para muchos de los fans de Britney Spears que la artista, siendo una de las más exitosas de la historia del pop, no podía realizar actividades cotidianas como tomar decisiones sobre su cuerpo o manejar su dinero.

Precisamente, conforme pasa el tiempo, la estadounidense de 40 años se anima a dar más detalles públicos sobre los 13 años que vivió bajo la tutela legal de su padre y las restricciones que vivió a diario.

En ese orden de ideas la famosa expresó que durante su residencia en Las Vegas cuando tenía un show permanente en la ciudad, ni siquiera podía tomar café.

“La gente no sabe esto, pero cuando estuve en Las Vegas, nunca me permitieron ir al spa”, dijo la intérprete de Toxic en un video para su cuenta de Instagram.

“No querían que tomara café o té para que luego mis amigos aparecieran yendo a los spas bebiendo champán. No les miento, yo era la perdedora trabajando y entreteniéndolos por la noche”, agregó en la grabación.

Britney Spears asegura que tampoco podía exhibir su cuerpo

Al tener su padre, Jamie Spears, la potestad de decidir cómo debía manejar su carrera y su imagen, también obligaba a la empresaria a utilizar medias para no mostrar mucha piel durante sus shows.

“Cuando solía hacer shows tenía que usar dos capas de medias todas las noches... la única noche que hice trampa y dije NO y no me tapé las piernas, juro que bailé y me moví mucho más rápido sin nada en ellas”, expresó.

De hecho, en la grabación Britney Spears asegura sentirse “genial (por) ver mis piernas descubiertas” mientras lucía un traje de baño fucsia acompañado por gafas de sol.

Por esa misma razón, ahora la famosa goza de la libertad de hacer lo que quiera, por lo que no teme actualizar su perfil con fotos semidesnuda, en bikini y disfrutando enamorada de su relación con Sam Asghari.