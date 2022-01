¿Quién en Yailin, la mujer que conquistó el corazón de Anuel AA?

A través de redes sociales, Anuel AA y su nueva novia, Yailin, anunciaron su compromiso y ella publicó un video en el que luce el anillo que el reguetonero le entregó, lo que ha generado decenas de comentarios.

La influencer publicó un video en el que aparece el cantante poniéndole la joya en su mano. “Estoy comprometida ya, hay boda, señores”, expresó ella.

El momento vino acompañado del mensaje: “La vida es una, nosotros la vivimos rápido… Hoy estamos aquí, mañana no está prometido”, junto a unos emojis de novios.

Mientras que en sus historias de Instagram, Yailin mostró más de cerca el anillo y volvió a confirmar que ya está comprometida, aunque aclaró que las imágenes no son recientes.

Por su parte, Anuel en su propia cuenta replicó la imagen de su novia portando la argolla.

La publicación ha generado reacciones encontradas por parte de los fans, pues mientras unos defienden al cantante y su novia relación, otros consideran que sigue dolido por lo ocurrido con Karol G.

Además, algo que llamó la atención de muchos es el tatuaje que tiene él en su mano izquierda con la palabra “Carolina”, nombre real de su exnovia.

Estos son algunos de los comentarios:

“Yo sí me alegro”.

“Yo lo que mire fue Carolina en su mano”.

“El despecho hace cada cosa”.

“Y en la mano sale Carolina”.

“Te ama tanto, pero Carolina sigue intacto”.

“Lo que fácil llega, fácil se va”.

“Este amor es más falso que los ‘te amo’ de mi ex”.

“Yo no les deseo mal, pero no me esta gustando que Yailin y Anuel estén ofendiendo una gran mujer como karol G”.

¿Quién es Yailin?

Su nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, tiene 20 años, es originaria de República Dominicana y es cantante e influencer.

En redes sociales es conocida como ‘Yailin, La Más Viral’, en Instagram cuenta con dos millones de seguidores, aunque sus números incrementaron gracias a su nuevo novio.

También es bailarina y ha participado en algunos videos musicales

Desde 2019, tiene un contrato con Akino Mundial Music y entre sus canciones más conocidas están “Booty”, “Rico”, “Chivirika”, “La Vaca” y “Cuero”.

En Spotify cuenta con más de 600 mil seguidores mensuales y aquí es donde comparte sus temas.

Su relación con Anuel AA

La pareja se conoció hace algunos meses en un antro, pero hasta hace unas semanas comenzaron a compartir instantes juntos en sus redes sociales.

Han recibido muchas criticas por su romance, pero ella han decidido ignorarlos y publicar momentos felices.

Anunciaron que el 14 de febrero lanzarán la canción “Si tu me buscas yo estoy en el barrio”.