Jennifer Garner piensa que el compromiso entre Ben Affleck y Jennifer Lopez es una “buena idea”

Algunas parejas conformadas por celebridades han sabido mantenerse a lo largo del tiempo y pasar a formar parte del mundo de las celebridades casi como una persona, lamentablemente, la relación entre los actores Ben Affleck y Jennifer Garner no es el mejor ejemplo de esto, aún así ella ha dejado claro sus buenos deseos con respecto a la actual relación de Ben y Jennifer Lopez.

Si bien durante la década de los 2000 Affleck y Lopez tuvieron una relación bastante sonada y que parecía prometer un largo romance, acabó con los dos tomando rumbos distintos. Inclusive después de esto, muchos fans mantuvieron sus esperanzas vivas a lo largo de los años y eventualmente la espera fue recompensada.

Lo que piensa Jennifer Garner sobre un compromiso entre su ex esposo Ben Affleck y Jennifer Lopez

El regreso de Ben Affleck y Jennifer Lopez como pareja fue una de las noticias más importantes de la farándula mundial en tiempos recientes, no solo por ser cada uno una de las figuras más importantes del panorama actual de sus rubros, sino también porque al fin se hacían realidad las peticiones que hacía años se escuchaban en redes.

En una reciente entrevista en Howard Stern Show, Ben Affleck se refirió a su matrimonio con Jennifer Garner e indicó que si estuviera con ella, cree que aún seguiría hundido en el alcohol👀.

Pero, antes de volver con Lopez, el nacido en Berkeley, California, estuvo casado con la talentosa actriz Jennifer Garner durante más de 10 años, en lo que fue por mucho tiempo una de las relaciones más estables de Hollywood. Y ahora que su matrimonio se acabó y Affleck parece muy feliz con Lopez, Jennifer Garner ha dado su sello de aprobación.

Luego de que se diera a conocer que Ben y Jlo estaban saliendo de nuevo muchos en redes comenzaron a hablar sobre el futuro de la relación, tomando en cuenta que ambos estuvieron comprometidos anteriormente, era de esperarse que eventualmente, un nuevo compromiso aparecería y según una fuente cercana, esto puede estar más cerca que nunca.

Una fuente cercana a las tres celebridades habló con el medio The Touch hace poco y afirmó que el compromiso entre el actor de “La Liga de La Justicia” y la cantante es solo “cuestión de tiempo” y que “No hay duda alguna de que se van a comprometer”. Además, aprovechó para revelar la opinión de Garner al respecto.

Según la fuente, la actriz de “Si tuviera 30″ está totalmente de acuerdo con que su ex esposo y la cantante de “Let’s Get Loud” se comprometan, pero no es solamente Garner a quien le gustaría la idea, presuntamente los hijos de Garner y Affleck y hasta los hijos de Jlo estarían muy felices ante un futuro compromiso.

“Es algo predestinado, si los ves sabes que no hay duda alguna” dijo la fuente con respecto al estado actual de la relación amorosa entre Affeck y Lopez. También mencionó que Jennifer Garner no solo estaría de acuerdo, sino que le parece una “Buena Idea”. Así que el tan esperado segundo compromiso es solo cuestión de tiempo.

Algo que la fuente aseguró durante la entrevista con The Touch es la posición del actor de “Argo” en todo esto. Presuntamente, Affleck le habría “Contado a todo el mundo que ya perdió a Jennifer Lopez una vez y que no piensa dejar que eso pase de nuevo”.

La fuente aprovechó para revelar una fecha aproximada para el compromiso: “Él probablemente lo haga a principios de la primavera, cuando tienen planes de viajar juntos”. Así que en muy poco podríamos ver un anillo.

