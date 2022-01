Fallece Morgan Stevens, actor de “Melrose Place”

Conforme con el medio TMZ, el actor Morgan Stevens falleció el día de ayer en su casa. Morgan tenía 70 años de edad y fue encontrado en la cocina de su casa muerto. Aunque hasta el momento las autoridades norteamericanas no han informado la causa de muerte de Stevens, se presume que falleció por causas naturales. Morgan es conocido por haber actuado en el famoso programa de televisión “Melrose Place”, estrenado en 1992. Esta serie televisiva trataba acerca de la vida y las relaciones de jóvenes que vivían en la zona Melrose en Los Ángeles, California.

Morgan Stevens. Morgan Stevens. / Foto: TMZ.

Acerca de cómo se enteraron las autoridades de la muerte de Morgan, acorde con TMZ desde días atrás sus vecinos no lo habían visto en el vecindario. Por tal motivo, un vecino llamó a la policía para que fueran a la casa de Stevens a checar que se encontrara en buen estado. Ante el llamado los oficiales acudieron a la casa del actor y lo encontraron en el piso de su cocina sin vida.

Stevens tuvo una exitosa carrera en programas de televisión

Cabe destacar, Morgan Stevens también formó parte del musical “Fame” en la cual actuó como el profesor “David Reardon”. Otro show en el que Stevens participó fue “A Year in the Life”, así como en: “Murder, She Wrote”, “One Day at a Time” y “Murder One”. Con ello se puede entender que Morgan tuvo una amplia carrera en la televisión la cual sostuvo toda su vida.

Finalmente, su personaje de “Nick Diamond” en “Melrose Place” fue uno de los papeles que lanzó a la fama a Stevens. Además, Morgan actuó en “The Waltons” con el papel de “Paul Northridge” y su última actuación fue como “Max Henson” en la serie “Walker, Texas Ranger” que finalizó en 2001.